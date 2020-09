A Gemona 'Genius – Il Leonardo ritrovato'

Il progetto “Il Friuli al tempo di Leonardo” e la mostra a esso collegata - con la quale è stato riaperto, a 43 anni dal sisma, l’edificio delle ex-carceri del Castello di Gemona del Friuli e che ha registrato un notevole successo con oltre 6mila visitatori - si avviano alla conclusione con “Genius – Il Leonardo ritrovato”, cineconcerto organizzato dal Comune di Gemona in collaborazione con La Cineteca del Friuli, Cinemazero e Le Giornate del Cinema Muto grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, che andrà in scena sabato 12 settembre, alle 21, al Parco di via Dante.

La Zerorchestra musicherà dal vivo “Leonardo da Vinci”, realizzato dalla casa di produzione romana Historica – film diretto a quattro mani dai registi Mario Corsi e Giulia Cassini – Rizzotto. La pellicola, realizzata nel 1919, era ritenuta ormai perduta, ma nel 1996, casualmente, è stata ritrovata nei magazzini della Cineteca Finlandese di Helsinki.



Oggi, grazie alla disponibilità della Cineteca Nazionale di Roma, questo film viene riproposto con, composta - per omaggiare il Genio rinascimentale a 500 anni dalla sua morte - dal venezianoe l’esecuzione dal vivo della– clarinetto;– sax contralto;– sax tenore;– vibrafono;– percussioni e- contrabbasso), dell’, composto da un quartetto d’archi (– violino;– violino;– viola e– violoncello), e dell’con un ensemble di strumenti rinascimentali (– flauti dolci;– liuto e– viola da gamba).Di sicuro interesse sono, inoltre, le figure dei due registi del film:. Del primo, sceneggiatore, regista, giornalista e commediografo, va ricordata la sua attività nel cinema muto nel periodo 1917 – 1922. Della seconda, Giulia Cassini – Rizzotto,, va rivelato che si tratta di una delle poche registe attive in Italia in quegli anni.Il sindacoe l’assessore alla culturaesprimono grande soddisfazione per l’importante riscontro ottenuto da questo progetto e dalla mostra a esso collegata - che resterà aperta al pubblico-, confermando la volontà di proseguire nella valorizzazione della sede espositiva del castello quale perno di iniziative di alto livello culturale, che promuovano - anche in altre sedi - il meglio della cultura locale e regionale, proprio come questo prestigioso evento conclusivo dimostra, e non solo.Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Cinema Teatro Sociale.

Per ulteriori informazioni contattare il 3488525373 (anche via WhatsApp) o scrivere a: info@cinetecadelfriuli.it.