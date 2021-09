A Gemona Liuteria in mostra

Si terrà da sabato 25 a domenica 26 settembre a Gemona del Friuli, presso il Museo civico Palazzo Elti, la Mostra di Liuteria, nell'ambito del Festival Internazionale di Chitarra. Liutai e costruttori di chitarre e strumenti antichi a corda pizzicata, presenteranno i loro strumenti al pubblico.



Insieme alle stupende chitarre classiche e flamenca del Liutaio Guido Capitanio e Maurizio Ghelli Santuliana saranno in mostra i meravigliosi strumenti di Mario Buonoconto strati della iconografia antica, che a volte sembrano provenienti da un mondo fantastico.



La mostra si terrà nell'ambito del Festival Internazionale di Chitarra. In questa edizione del Festival si terranno concerti, uno spettacolo didattico per bambini (con il contributo della Regione FVG e Fondazione Friuli), il "Secondo concorso internazionale di chitarra classica Gemona del Friuli", che si terrà anche quest’anno in modalità online, una mostra di liuteria, una conferenza e una Masterclass.



L'organizzazione del Festival è gestita dal Comune di Gemona del Friuli e dall’Associazione "La Casa Rotonda", con il contributo della Regione FVG, Fondazione Friuli e la collaborazione del Comune di Pasian di Prato, Comune di Monfalcone, FSC Italia, La Risultive, Ipogeo Records, Un Blanc e un Neri, Cantiere Armonico, Associazione Genitori Scuola Primaria Piovega APS e Sociedad de la Vihuela.



La Mostra di Liuteria si terrà presso il Museo civico Palazzo Elti di Gemona, in Via Giuseppe Bini, 33013 Gemona UD, da sabato 25 (pomeriggio) a domenica 26 settembre (mattina e pomeriggio).