A Gemona proseguono le letture sotto le stelle

Prosegue, a Gemona del Friuli, la seconda rassegna di "Letture sotto le stelle" che vede il Comune collaborare con l'associazione "Valentino Ostermann" e con la pro loco Pro Glemona per regalare all'appassionato pubblico dei lettori un ricco calendario di proposte per le serate estive.



"Anche quest'anno il Comune di Gemona del Friuli - spiega l'assessore alla cultura Flavia Virilli - ha inteso proseguire il format inaugurato l'anno scorso allo scopo di valorizzare il suggestivo sedime della chiesa della Beata Vergine delle Grazie in centro storico, popolandolo di storie e di voci che possano incuriosire e intrattenere un pubblico con proposte e tematiche diverse. Gli appuntamenti, tutti con autori locali, avranno luogo ogni giovedì del mese di luglio alle 21 e spazieranno da Renzo Brollo a Ilaria Tuti, da Antonella Sbuelz a Monica Montechiarini, da Walter Tomada e Fausto Zof a Claudio Aita".



A fine agosto, dopo una piccola pausa, le letture torneranno per salutare l'estate, con le pagine dello scrittore Paolo Morgante.



I prossimi appuntamenti in calendario

Giovedì 8 luglio, alle 21, appuntamento con 'La casa dei corvi' di Renzo Brollo, presentato da Marco Gaspari. Letture di Martina Tosoratti. Il 15 luglio, alle 21, 'Streghe, eretici e benandanti del Friuli Venezia Giulia' di Monia Montechiarini.



Il 22 luglio, alle 21, 'Il Friul vie pai secui': Alberto Vidon presenta il libro di Walter Tomada e Fausto Zof. Infine il 29 luglio, alle 21, 'Il cjant des aganis' di Claudio Aita presentato da Walter Tomada.