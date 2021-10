A Gemona riflettori accesi su GO! 2025

GO! 2025, ovvero Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della cultura nel 2025 è stato il principale argomento sul tavolo dell’incontro recentemente avvenuto a Gemona tra il Sindaco Roberto Revelant, l’assessore alla cultura Flavia Virilli e il primo cittadino del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna. Prospettive e progetti comuni sono il leitmotiv che unirà le due comunità in vista dell'importante appuntamento del 2025.

“Una opportunità di crescita e di sviluppo - afferma Revelant - per tutta la Regione, che è necessario leggere nella prospettiva più ampia possibile, al fine di dare opportuno risalto alle numerose eccellenze locali che il territorio sa esprimere, con il suo bagaglio di tradizioni, sapori e scorci indimenticabili capaci insieme di accontentare un pubblico molto ampio, trainati anche dall’importante evoluzione ed interesse che la Città di Gorizia sta avendo in questi ultimi anni”.

Luoghi e storie che parlano di una cultura complessa e stratificata, della quale solo territori di passaggio e di confine quali la nostra Regione hanno potuto dotarsi. Dopo la visita al centro storico, con il prestigioso Duomo, la via Bini, il Museo del Terremoto e il castello, che fino al 24 ottobre ospita nell’edificio delle ex-carceri la mostra “Serenissima porta d’Oriente dal Friuli alla Cina sulle orme di Basilio Brollo da Gemona”, si è discusso di idee concrete per mettere in dialogo le due comunità.

“La nostra cittadina - sottolinea l’assessore Virilli - ha la fortuna di possedere un notevole patrimonio storico-artistico, suddiviso tra beni comunali, della Pieve Arcipretale e del Santuario di Sant’Antonio, il più antico luogo sacro al mondo dedicato al Santo dei miracoli, oltre a un Archivio Storico fra i più importanti del Friuli Venezia Giulia e alla Cineteca del Friuli, eccellenza internazionalmente riconosciuta: sono tutti elementi che forniscono numerosi spunti e che non vediamo l’ora di mettere in dialogo con Gorizia e il resto della Regione nel contesto di GO! 2025”.

Da parte sua il sindaco di Gorizia Ziberna ha riconosciuto le peculiarità che sono rappresentate da Gemona, capaci di rappresentare un vero valore aggiunto alle offerte culturali del territorio regionale.

"Il nostro scopo - ha precisato Ziberna - è proprio quello di offrire al gran numero di turisti che giungeranno progressivamente anche prima del 2025 una vasta offerta di luoghi ed eventi, di cui peraltro la nostra regione è ricca".