A Gorizia inaugura 'Madre', capolavori segreti per la più bella tra le donne

Sarà inaugurata mercoledì 27 aprile, alle 18.30, la mostra "Madre" che avrà come protagonistra Maria di Nazareth, interpretata nei secoli dai vari artisti. Saranno esposti 30 capolavori, provenienti da collezioni private, che metteranno in luce l'interpretazione della Madonna nelle varie epoche, dal Duecento al Novecento.



Si tratta dell'evento clou delle iniziative realizzate per il compleanno di Gorizia, che si celebra il 28 aprile, nato dalla mente del curatore, don Alessio Geretti, anima dell’associazione culturale “Comitato di San Floriano”, di Illegio e organizzata in collaborazione con il Comune di Gorizia con il supporto della Rete d’impresa del Pinot Bianco nel Collio,



La mostra, che sarà aperta dal 27 aprile al 31 luglio 2022 solleverà il velo su otto secoli di bellezza, mettendo a disposizione dello sguardo, dell’intelligenza e della spiritualità trenta opere davvero notevoli tanto per l’elevata qualità artistica, quanto per le firme di alcuni dei più importanti maestri del Rinascimento, ma soprattutto per il fatto che le trenta opere scelte per la mostra non sono mai visibili al pubblico, appartenendo a pregevoli collezioni private: perciò si tratta, come dice il titolo, di capolavori “segreti”.



Tre le opere esposte, si potranno riconoscere come veri gioielli di altissimo pregio la Sacra Conversazione di Palma il Vecchio, del secondo decennio del Cinquecento, la Madonna col Bambino di Lazzaro Bastiani, di fine Quattrocento, la Madonna col Bambino di Giovanni Bellini e collaboratori, del primo Cinquecento, la stupenda tavola dedicata a Il Sonno del Bambino Gesù in braccio a sua Madre, opera del 1525 realizzata da Berardino Luini, genio lombardo tra i più straordinari seguaci di Leonardo da Vinci; ma anche la tavola con la Madonna e il Bambino tra due santi del Giampietrino, del 1523 circa, o la tavola cuspidata di Antoniazzo Romano con la Madonna e il Bambino, del primo Cinquecento, o lo spettacolare trittico fiammingo con l’Adorazione dei Magi, ascrivibile al cosiddetto “Maestro del fogliame ricamato”, attivo tra Bruges e Brussels a fine Quattrocento. E grandi capolavori sono pure le due opere che stanno agli estremi cronologici della mostra, la grande tavola lignea duecentesca abruzzese con la Madonna lactans, da una parte, e la scultura del volto della Vergine di Adolfo Wildt, del 1924, in marmo spiritualissimo, dall’altra.È confermata la necessità della prenotazione per tutti, ma sarà accettata anche il giorno stesso con preavviso minimo. Si prenota attraverso la mail (madre.gorizia@gmail.com), a partire da oggi stesso, oppure attraverso il telefono (0481.550744) a partire dal giorno di apertura della mostra stessa.La mostra si potrà visitare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre alle aperture eccezionali previste il 28 aprile, in occasione del compleanno di Gorizia, e il 2 giugno in cui l'ingresso sarà gratuito. La visita sarà accompagnata per tutti dall’audioguida, compresa nel biglietto d’ingresso, con i commenti di Don Alessio Geretti che consentiranno di entrare nei segreti delle opere e di coglierne i valori culturali, storici ed estetici.