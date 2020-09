A Gorizia la fotografia è internazionale

Sabato 3 ottobre, alle 18, si rinnova l’appuntamento al Kulturni Dom di Gorizia per la ventiduesima edizione del Fotoincontro, annuale esposizione fotografica internazionale organizzata dal Fotoclub Skupina75 di Gorizia.

Espongono in questa ventiduesima edizione del Fotoincontro quattro autori provenienti dall'Italia e dalla Slovenia:



Andreja Peklaj, fotografa slovena dalla solida formazione artistica, sceglie di immergersi nella natura e, seguendo un preciso percorso progettuale, realizza delle opere che mettono in discussione il concetto di mìmesis, trasformando gli elementi del bosco fino ad approdare sulle sponde dell’astrazione.

Andrej Furlan indaga in alcuni dei luoghi simbolo della perdita – memoriali, altari e cimiteri – seguendo un processo di rimembranza. L’autore, dopo aver ripercorso nella serie “Luoghi della memoria” i monumenti e i sacrari visitati da bambino, si addentra nei piccoli cimiteri rurali, proteggendoli, attraverso il rituale del fotografare, dall’oblio a cui erano destinati.



, che rappresenta quest’anno il Fotoklub Skupina75, presenta una serie analogica di grande spessore concettuale, abbinando le case di alcuni borghi del Collio goriziano ai ritratti dei loro vecchi abitanti. Partendo da un’indagine etnografica, l’autore indaga sul valore della memoria: quella collettiva, strettamente legata al territorio, e quella più intima, legata ai luoghi di affezione.ci presenta “Destinos”, portfolio realizzato in Argentina, tra le provincie di Jujuy e Salta, nell’estremo nord-ovest del Paese, ai confini con il Cile e la Bolivia, luoghi in cui sopravvivono ancora le tradizioni rurali e indigene, terre dove nei volti degli abitanti si riflette la storia: fatta di dominazioni e povertà, ma anche di dignità e resilienza.Il circolo fotografico ospite di questa edizione del Fotoincontro è il Fotografsko društvo Veno Pilon di Ajdovščina fondato nel 2002 i cui soci, molto attivi anche in ambito internazionale, presentano una serie di opere legate alla Natura e ai segni dell’uomo.La mostra fotografica internazionale culmina la stagione espositiva di Skupina 75 e si inaugura al Kulturni dom di Gorizia sabato 3 ottobre alle ore 18. L'evento è frutto della collaborazione con il Kulturni dom, la Glasbena Matica - Centro musicale sloveno e la ZSKD – UCCS ed è patrocinato dal Comune di Gorizia.La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali offerti dagli allievi della Glasbena Matica, mentre la nota fotografa, critica ed insegnante di fotografia Lorella Klun ha curato la presentazione critica degli autori.I dati biografici ed alcune fotografie di ogni artista e le note critiche di Lorella Klun sono raccolti nel catalogo della mostra, redatto dagli stessi soci del circolo, curato graficamente da Igor Škorjanc, con traduzioni a cura di Vili Prinčič.La copertina artistica del catalogo è ispirata quest’anno alla pandemia che tuttora frena le nostre attività sociali. Il noto pioniere dell’arte fotografica digitale cav. Paul David Redfern ha realizzato per l’occasione una delle sue Photomorfosi sul tema.La mostra si potrà visitare presso il Kulturni dom di Gorizia in via I. Brass, 20 fino al 17 ottobre, nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, oltre agli orari di apertura per i singoli eventi in programmazione.