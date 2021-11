A Gorizia la mostra 'Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline'

Si intitola “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” ed è la nuova mostra organizzata da Erpac FVG – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia e ospitata al Museo della Moda e delle Arti applicate di Gorizia. Oltre a ripercorrere i quasi 350 anni di storia delle Orsoline a Gorizia, è uno straordinario e variopinto percorso espositivo tra tessuti ricamati, paramenti sacri, pizzi, modelli e cartoni da ricamo e da merletto, tutti lavori e manufatti creati dalle Madri Orsoline.



Un patrimonio che lo scorso anno è stato acquistato proprio da Erpac FVG e che è stato riconosciuto di eccezionale interesse dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali. La collezione, infatti, oltre a presentarsi in eccellente stato di conservazione e pressoché integro, vanta innumerevoli motivi di interesse, che vanno dalla storia sociale e religiosa alla storia dell’arte e dell’artigianato.



La mostra sarà aperta al pubblico da mercoledì 1° dicembre e proseguirà per buona parte del 2022, con due nuovi percorsi espositivi che partiranno l’8 aprile 2022 (quando ricorreranno i 350 anni dall’arrivo delle Madri Orsoline a Gorizia) e a ridosso del prossimo autunno con l’esposizione della quadreria appartenente alla collezione acquistata da Erpac FVG.