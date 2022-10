A Gorizia la voce di una sopravvissuta al femminicidio

Sopravvissuta alle 16 coltellate che l’ex compagno le inferse nel 2014, Laura Roveri è una testimonial della lotta alla violenza sulle donne. “Ho avuto una seconda occasione, mi sono detta che non dovevo sprecarla”, spiega la stessa Roveri, che sarà ospite venerdì 21 ottobre al Kinemax di Gorizia alle 20.45 nell’ambito del festival AlienAzioni. Giunto alla quinta edizione il festival multidisciplinare organizzato dall’associazione Gorizia Spettacoli esplora anche quest’anno i molteplici aspetti della follia e del disagio declinato in molte forme e narrato attraverso incontri, dibattiti, eventi di prosa e musica.

Il caso di Laura Roveri è tristemente noto: un millimetro e otto tra la carotide e la lesione che l’ha quasi uccisa, questo è lo spazio che le ha consentito di sopravvivere dopo due mesi di prognosi riservata e diversi interventi. “Credo che la mia storia sia un punto di partenza interessante perché io, a differenza di tante altre donne, ho la possibilità di parlarne – prosegue -e di dire che il destino non è scritto quando c'è un tentativo di violenza. Noi non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo interrogarci sul perché di questa violenza”. Accanto a lei sul palco nell’incontro pubblico ad ingresso libero realizzato in collaborazione con SOS Rosa di Gorizia, la psicoterapeuta Astrid Devetti.



Sabato 22 ottobre, invece, il festival si sposta al KulturniDom dove va in scena lo spettacolo teatrale “Il raccolto”, della compagnia. Premiato in numerosi festival nazionali, il testo di, vincitore del premio Antonio Conti 2019, non fa sconti nel costruire un duro affresco umano e sociale, capace di attraversare temi di stretta attualità, come l’assistenza agli anziani, l’eutanasia e la libertà individuale. Nel ritratto livido e aspro di una famiglia in cui prevale l’egoismo e la cattiveria dei personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile fra due sorelle. La regia è firmata daAlienAzioni prosegue fino alla fine di novembre con vari appuntamenti, come quelli con l’infettivologo, l’economista, il filosofo, la criminologa