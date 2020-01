A Gorizia le Visioni d’autunno del fotografo Milan Bressan

Lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 18.00 nella Galleria del Kulturni dom di Gorizia (Via Brass, 20), sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Visioni d’autunno (dalle Alpi al Carso)” del fotografo Milan Bressan di Sant’Andrea (Go).



Il fotografo verrà nell’occasione presentato dal pubblicista goriziano Vili Prinčič.



La mostra, promossa dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo i talenti 2020), rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2020 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.