A Gorizia nasce la Biblioteca delle Nazioni Unite

Il Polo goriziano di UniTS custodisce un vero e proprio fiore all’occhiello per gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Diplomazia e Cooperazione internazionale: la Biblioteca depositaria delle Nazioni Unite, una delle uniche tre in Italia assieme a quelle di Milano e Padova. Oggi è stata ufficialmente inaugurata.

Le Biblioteche depositarie sono state create nel 1949 per raccogliere le pubblicazioni ufficiali dell’ONU: rapporti, monografie, periodici, comunicati stampa. Nel mondo ne esistono 350 distribuite in 135 Paesi.

Collocata nell’ala storica del Polo di via Alviano in una spaziosa sala recentemente rinnovata, la Biblioteca offre la consultazione libera a gratuita di documenti dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale oltre a numerose pubblicazioni degli enti affiliati ONU. Per scoprire la documentazione accessibile è possibile consultare il catalogo online e scrivere a bibliogo@units.it per essere aggiornati sulle future iniziative, come mostre e pubblicazioni.

La Biblioteca depositaria comprende 2 collezioni: Società delle Nazioni, 65 periodici, 530 monografie,18 serie di documenti che coprono le attività della Società delle Nazioni dal 1920 al 1946, e Nazioni Unite, 176 periodici, 2834 monografie, 70 metri lineari di documenti che coprono le attività delle Nazioni Unite dalla nascita fino ai primi anni 2000 quando la documentazione diventa prevalentemente in formato digitale.

Si tratta di pubblicazioni ufficiali distribuite alla rete delle Biblioteche depositarie in tutto il mondo.

Il trasferimento delle Biblioteca dalla sede centrale triestina dell’Università al polo giuliano e la sua valorizzazione è frutto del progetto PaDNU – Pace, Diritti umani, Nazioni Unite del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. Una scelta voluta per supportare i corsi di Scienze Internazionali e diplomatiche e di Diplomazia e Cooperazione internazionale, caratterizzati da una rete internazionale di studenti e Alumni e di una faculty che si avvale della collaborazione di diplomatici e funzionari delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni internazionali.

La biblioteca della sede di Gorizia è per questo fortemente specializzata in temi riguardanti le relazioni internazionali nei loro complessi profili politico, giuridico ed economico.

Introdotti da Sara Tonolo, Responsabile del Progetto PAce, hanno partecipato all’inaugurazione il Rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, Georg Meyr, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali, Gian Paolo Dolso, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Diego Abenante, Coordinatore dei Corsi in Scienze internazionali e diplomatiche – SID e Diplomazia e Cooperazione internazionale – DCI e Ketty Segatti, Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia.

Sono seguiti gli interventi di Giorgio Conetti, Emerito di Diritto internazionale, “La biblioteca delle Nazioni Unite all’Università di Trieste nell’idea di Manlio Udina”, di Alessandra Carlin e Luisa Lores “La Biblioteca depositaria ONU dell'Università di Trieste a Gorizia: un percorso di fruibilità”, di Francesca Toninato, Console d’Italia a Friburgo in Brisgovia (Germania), “Dalla Biblioteca di Gorizia alla Stadtbibliotekh Freiburg: l’inizio di un percorso internazionale”. Ha concluso la mattinata l’intervento dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e del Presidente del Consiglio degli Studenti, “La biblioteca delle Nazioni Unite e gli studenti di Gorizia”.