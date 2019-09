A Gorizia Summer School di Filosofia e Teoria Critica

Il Polo Universitario di Gorizia ospiterà, dal 23 al 27 settembre 2019, la VII edizione della Summer School di Filosofia e Teoria Critica, organizzata dalla Rete regionale per la Filosofia e gli Studi Umanistici, che riunisce i due atenei di Trieste e Udine, la Società Filosofica Italiana sezione del Friuli Venezia Giulia e oltre dodici istituti superiori.



La Summer School, dedicata quest’anno a “LA RIVOLUZIONE URBANA E LA MODERNITÀ. Il problema della città, tra filosofia, architettura e scienze sociali”, si avvale del coordinamento scientifico ed organizzativo del prof. Raoul Kirchmayr, docente di Filosofia al Liceo Scientifico “Galilei” e docente a contratto presso l’Università di Trieste.



Unico esempio nel panorama nazionale, la Scuola è riservata a più di 130 studenti selezionati, provenienti anche dal vicino Veneto, che affronteranno il tema della città partecipando a una full immersion di lezioni, seminari, conferenze e laboratori, a fianco di docenti e di ricercatori.



Saranno studiati tanto gli approcci teorici alla “rivoluzione urbanistica” del Novecento, quanto dei casi di studio concreti (per esempio la città di Brasilia o la stessa Gorizia), facendo emergere quanto sia necessario ripensare gli spazi urbani in una fase di rimodellamento delle aree metropolitane e di nascita di nuove esigenze nel governo del territorio. Il baricentro sarà costituito dalla nozione di “diritto alla città”, senza il quale non risulta possibile parlare di diritto di cittadinanza. I docenti e ricercatori provengono dalle Università di Trieste e di Udine, ma anche da atenei nazionali come Bologna, “La Sapienza” di Roma, Pisa e Salerno.



L’approccio ai temi sarà pluridisciplinare: le discipline coinvolte saranno l’urbanistica, la sociologia, la progettazione architettonica, l’estetica e la geografia urbana, con i loro metodi specifici. Le attività della Summer School si collocano all’interno del Maxiprogetto “Tradizione e Contemporaneità”, ideato e organizzato dalla Società Filosofica Italiana – Sezione FVG in accordo con la SFI nazionale.



L’apertura dei lavori è prevista per lunedì 23 settembre 2019, alle ore 10.

Le conferenze sono programmate per mercoledì 25 settembre, presso l’Aula Magna dell’Università di Gorizia.

Maggiori informazioni e programma dettagliato della Summer School sono pubblicati anche sul sito della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG www.sfifvg.eu