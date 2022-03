A Gorizia torna 'Su e giù per le storie' nel quartiere Campagnuzza

Ripartono giovedì 3 marzo gli appuntamenti di "Su e giù per le storie", attività che da diversi mesi coinvolge il quartiere “Campagnuzza” di Gorizia e che accompagna i libri e le storie oltre le biblioteche e le scuole, per raggiungere i palazzi e le case, le scale e gli androni dei cortili, il più possibile vicino ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di quella comunità. Un’iniziativa nata con il desiderio di sostenere e rafforzare l’intera comunità educante del quartiere Campagnuzza e contribuire a creare un contesto favorevole per bambine e bambini, ragazze e ragazzi che ci vivono offrendo loro la magia delle storie, dei libri e il piacere della lettura.



Sono dieci gli incontri in programma fino al 26 maggio (sempre dalle 16 alle 18) che animeranno i palazzi e giardini del quartiere con tante letture e laboratori creativi. Le date da segnare in calendario per i prossimi appuntamenti sono: il 17, 24 e 31 marzo; 7, 14 e 28 aprile; 5, 12 e 26 maggio 2022.



Tutti i dettagli sono disponibili al link dedicato al progetto sul sito ufficiale di LeggiAMO 0-18:Le attività di “Su e già per le storie”, che fanno parte dell’ampio contenitore “Nessuno Escluso” di LeggiAMO 0-18, sono organizzate dal Centro per la Salute del Bambino e Damatrà Onlus, in collaborazione con il Comune di Gorizia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Nati per Leggere FVG, il progetto Mammalingua e Un Villaggio per Crescere di Trieste. Questa iniziativa è realizzata in sinergia con il Settore Welfare Servizio delle Attività Educative e Scolastiche del Comune, grazie alla volontà e all’impegno del Comune e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. ““Su e giù per le storie” fa parte di Leggiamo 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.