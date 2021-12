A Ilaria Tuti il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice Rapallo

Prestigioso riconoscimento alla scrittrice gemonese Ilaria Tuti che con il romanzo "Fiore di roccia" (ed. Longanesi) ha vinto la 37esima Edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice Rapallo 2021, promosso dal Comune di Rapallo. Ilaria Tuti ha ottenuto 20 voti, Silvia Avallone con il romanzo "Un'amicizia" (Rizzoli) è arrivata seconda con 18 voti e terza Elisa Ruotolo, che ha ottenuto 8 voti con il romanzo "Quel luogo a me proibito" (Feltrinelli).

La scelta della terna, tra le ottantacinque opere in concorso, è stata effettuata dalla Giuria dei critici, riunita in videoconferenza, composta da Elvio Guagnini (Presidente), Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Chiara Gamberale, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri e Pier Antonio Zannoni (Coordinatore responsabile del Premio). La giuria popolare era costituita da 40 studenti di due Scuole Secondarie Superiori di Rapallo.



'Fiore di roccia' è il terzo romanzo pubblicato per Longanesi da Ilaria Tuti. La storia narrata affonda le radici nella storia del Friuli, riportandoci alla Prima guerra mondiale, nel 1915, sui monti intorno a Timau, in Carnia.