A Illegio 'Nulla è perduto'

‘Nulla è perduto’. E’ questo il titolo della mostra 2020 di Illegio, in programma dal 4 luglio al 13 dicembre. “Lanciamo un messaggio chiaro – ha spiegato il direttore artistico don Alessio Geretti in video-conferenza – di conforto, speranza, incoraggiamento e audacia per affrontare il difficile tempo in cui stiamo vivendo. Ma il tema è quanto mai calzante anche per i contenuti che abbiamo scelto. Quest’anno, infatti, potremo incontrare opere che non si possono vedere da nessun’altra parte al mondo, perché irrimediabilmente perdute”.

La mostra, realizzata dal Comitato di San Floriano in partnership con Sky Arte, Factum Arte di Madrid e con Ballandi Arts, offrirà, infatti, una carrellata di dipinti che, per diversi motivi, sono scomparsi, ma ‘prodigiosamente' riappariranno per i visitatori di Illegio. Attraverso l’impegno di una squadra di storici, artisti, restauratori ed esperti di software 3D, sette capolavori andati perduti sono tornati in vita, con una resa che rende difficile distinguerli dall’originale.

I sette ‘capolavori ritrovati’ sono ‘il Concerto a tre’ di Johannes Vermeer che è stato rubato e mai più ritrovato; ‘La Torre dei cavalli azzurri’ di Franc Marc e il ‘Myrto’, autoritratto di Tamara de Lempicka, entrambi vittime della furia nazista; il ‘Vaso con cinque girasoli’ di Vincent van Gogh, distrutto nel bombardamento di Ashya, in Giappone, al termine della Seconda Guerra Mondiale; la ‘Medicina’, enorme tela di Gustav Klimt per il soffitto dell’Università di Vienna, bruciata dai nazisti in fuga dalla città; le ‘Ninfee’ di Claude Monet, distrutto in un incendio divampato al MoMa di New York nel 1958; il ‘Ritratto di Sir Winston Churchill’ di Graham Sutherland, fatto distruggere un anno dopo.

E poi il San Matteo del Caravaggio per la Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, ricostruito dall'artista Antero Kahila di Helsinki, e le vetrate della facciata principale della Cattedrale di Chartres, ‘rimaterializzate’ nel laboratorio di San Bellino di Rovigo da Sandro Tomanin e dai suoi collaboratori.

Infine, anche alcune opere 'fisicamente' ritrovate, come due sculture lignee intagliate e dorate da Domenico Mioni detto da Tolmezzo, raffiguranti San Vito e San Maurizio, realizzate alla fine del 1400 proprio per l’ancona lignea della Pieve di San Floriano; rubate nel 1968, sono ricomparse sul mercato antiquario e ora felicemente ritornate nel loro paese.