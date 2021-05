A Illegio anche la 'testa di donna' di Picasso

Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto. Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a cambiare; solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. E’ proprio Cambiare, una delle capacità umane più importanti, il tema della 17esima Mostra d’arte di Illegio, aperta al pubblico dal 16 maggio al 17 ottobre nel borgo, garantito Covid-free: un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale dell’esistenza. In mostra il movimento che riguarda il cosmo, le specie e le coscienze, mettendoci in ascolto di grandi artisti che hanno imparato cosa significhi cambiare nella carne viva delle loro storie personali, piene di conquiste e ferite, e facendoci riscoprire le storie narrate dalle più belle pagine della nostra civiltà: la mitologia classica, la Sacra Scrittura, la letteratura e il teatro, la storia delle rivoluzioni e trasformazioni dell’Occidente.

La mostra coinvolgerà la mente e il cuore a contatto con trenta capolavori d’arte di provenienza internazionale, che mettono in scena mezzo millennio di bellezza, dal Cinquecento fino al Novecento. Il racconto appassionerà per l’alta qualità delle opere, alcune sorprendenti per lo splendore e per essere d’autori tutti da scoprire, altre a firma degli astri più fulgidi nel cielo dell’arte: tra i più importanti, basti ricordare che a Illegio si potranno ammirare un Tintoretto, due Antoon Van Dyck, due Claude Monet e un Giacomo Balla. La maggior parte di esse sono opere mai vista prima d’oggi in Italia, alcune totalmente inedite. Una delle più attese è Testa di donna, olio su tela di Pablo Picasso, dipinto che fa parte di una collezione privata, per la prima volta esposto in Italia.

"I cambiamenti - spiega don Alessio Geretti - possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, o ciò che è organico, la sua evoluzione di specie in specie e quella dell’umano, che avviene nel destino e nel cuore di ogni singola persona. Mutano le forme visibili, come le fronde fiorite fragranti di primavera che diventano vampe fiammeggianti di rosso e di giallo sui sentieri di foglie in autunno, come la tenera fragilità del bimbo che inizia a formarsi nel segreto del grembo materno, poi superata dal vigore della giovinezza e nuovamente ricondotta all’essenziale nella fragilità delicata della vecchiezza. Mutamenti reversibili o irreversibili, provocati dalla necessità di adattarsi all’ambiente o suscitati dalla fedeltà a ciò per cui sentiamo che vale la pena vivere".

"C’è l’impulso a cambiare il mondo esteriore, con piglio rivoluzionario, o resistendo a sconvolgimenti della natura e della storia che travolgono e sfidano l’uomo nella sua capacità di reagire e di ricominciare. C’è il bisogno del cambiamento interiore, morale e spirituale, di ascesa e chiarimento, di purificazione e di ritorno, poiché non l’eternamente immobile, né una perduta età dell’oro collocata in un fiabesco passato, ma l’oggi è il luogo della vita e il domani è l’unico luogo possibile della pienezza, del riscatto, del compimento di tante attese strenuamente portate dentro l’anima. Se l’evoluzione delle specie ha condotto i nostri progenitori a conquistare la posizione eretta, poggiandosi su due zampe soltanto, è perché l’uomo imparasse a vivere guardando avanti, non fissando la terra per la povera estensione di qualche metro".

"Amori fatali, misteriose grazie, sparizioni improvvise, cataclismi mostruosi, scelte impegnative, scoperte esaltanti, gioie indimenticabili, dolori laceranti… così, mentre tutto scorre e molto muta, sentiamo che qualcosa non cambia, rimane. Per certi versi, apprendiamo, a furia di cambiamenti, che vi sono leggi del mondo fisico e del mondo umano che permangono immutabili, e realtà oltre il mondo fisico e quello umano che non passano e che non ondeggiano né si stravolgono come le mode o le stagioni: esiste la realtà immutabile, difficile da definire ma al tempo stesso difficile da ignorare, lo percepiamo sollevando lo sguardo sopra noi stessi, nell’intuizione del Tu eterno da cui tutto proviene e verso cui tutto è incamminato, e lo percepiamo guardando dentro noi stessi – ché da quando eravamo bimbi fino all’ultimo nostro respiro, tra mille sviluppi e ricollocazioni, vediamo nitidamente d’esser sempre il medesimo soggetto, il misterioso identico essere che come un forziere custodisce la memoria e gli effetti di tutto quel che ha vissuto e che, a dispetto della propria carne e delle proprie ossa, non ha età, non invecchia affatto –. Se si scrivono racconti di cambiamenti, se si dipingono immagini di metamorfosi, è per consegnare, a chi si mette in strada nel suo personale pellegrinaggio e affronta la sua battaglia, la conoscenza di ciò che non cambierà mai e, al tempo stesso, per aiutare gli altri a non lasciarsi cambiare in peggio l’anima dalle brutte storie che potremo passare o dalla superficialità di chi consuma l’esistenza senza l’incantevole travaglio del pensiero, della ricerca e della fede", spiega ancora don Geretti.

Per i gruppi (cioè almeno 20 persone) sono state riservate tre mezze giornate ogni settimana (domenica mattina, giovedì mattina, sabato pomeriggio), con le giovani e preparatissime guide che cureranno la visita dividendo la compagnia in microgruppi contemporaneamente immersi tra le opere della mostra.

È confermata la necessità della prenotazione per tutti (sarà accettata anche con preavviso minimo se ci sono posti disponibili), attraverso il telefono (0433.44445) o la mail (mostra@illegio.it) o l’apposita sezione del sito www.illegio.it.