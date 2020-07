A Illegio i capolavori mai visti prima, da Klimt a De Lempicka, da Monet a Van Gogh

Slittata di poche settimane rispetto alla tradizione, sabato 4 è stata inaugurata ad Illegio la mostra internazionale d’arte che da 16 edizioni trasforma un paesino della Carnia in capitale mondiale, grazie a opere da alcune delle collezioni pubbliche e private più prestigiose al mondo. Dopo il mistero, gli angeli, la famiglia, i padri, i maestri e altri temi di ispirazione perlopiù religiosa, la mostra diventa due volte speciale. Intanto perché il Comitato di San Floriano ha saputo attendere la riapertura delle sedi espositive e garantire una visita ‘in presenza’ fino al 13 dicembre (consigliata la prenotazione: mostra@illegio.it), anche se il ‘virtuale’ è parte integrante del tema dell’esposizione. Nulla è perduto è infatti un richiamo ai tempi difficili che stiamo vivendo, un richiamo a saper vedere “con commozione che la vita e la bellezza non s’arrendono. Un messaggio chiaro – nelle parole del direttore artistico don Alessio Geretti – di conforto, speranza, incoraggiamento e audacia per affrontare il difficile tempo in cui stiamo vivendo”.



- Punto fondamentale e unico:: distrutte o perdute, poi ritrovate o risorte. Alcune rubate, altre andate in cenere, altre ancora immerse nell’oblio per secoli. Tra queste,, tornati alla luce grazie alle tecnologie di, l’organizzazione diretta da. Attraverso l’impegno di una squadra di storici, artisti, restauratori ed esperti di software 3D,, compresa la tridimensionalità delle pennellate.- Grazie alla collaborazione con, l’avanzata tecnologia di Factum Arte permetterà di riavvicinarsi fisicamente al, a. Presenti anche il; una delle grandi tele raffiguranti le, fino al- Accanto a queste sette ‘apparizioni’, la mostra comprende altri due capolavori ammirabili grazie a artisti contemporanei: come, che ha rigenerato il San Matteo e l’angelo del Caravaggio, o le vetrate della facciata principale della Cattedrale di Chartres, rimaterializzate danel suo laboratorio di San Rovigo.