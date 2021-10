A Leggimontagna in scena 'I guardiani del Nanga'

Si svolgeranno sabato 16 ottobre dalle 15.30, a Tolmezzo e in diretta Facebook dalla pagina Leggimontagna-Cortomontagna, le premiazioni del 19° Concorso letterario Leggimontagna, suddiviso nelle categorie Saggistica, Narrativa e Inediti. Il tema centrale delle opere è la montagna in ogni sua possibile rappresentazione: materia o simbolo, esperienza o metafora.



Oltre ai premi per ogni categoria sarà consegnato anche il Premio speciale Fondazione Dolomiti UNESCO a un’opera di saggistica caratterizzata da una particolare aderenza alla filosofia e alle finalità della Fondazione. Un riconoscimento speciale sarà attribuito all’Amico Alpinista dell’anno.



Le premiazioni avranno luogo presso il Teatro comunale “Luigi Candoni” a Tolmezzo: la partecipazione è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito web www.leggimontagna.it. Per l’ingresso vige l’obbligo di green pass. Sarà possibile inoltre seguire l’evento anche da casa, attraverso la diretta Facebook.



L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Giovanni Anziutti a pochi giorni dal fatale incidente che ne ha provocato la scomparsa. Alpinista esperto, Anziutti è stato il Presidente dell’ASCA (l’Associazione delle Sezioni CAI di Carnia – Canal del Ferro – Val Canale), che organizza Leggimontagna e Cortomontagna, seguendo il premio con infaticabile dedizione ed entusiasmo.Anticiperanno le premiazioni due appuntamenti per riflettere sul rapporto tra uomo e montagna: giovedì 14 ottobre alle 20.30, presso la Ciasa dai Fornés a Forni di Sopra verrà rappresentato “I guardiani del Nanga”, spettacolo teatrale che ripercorre la storia di sette spedizioni alpinistiche sul Nanga Parbat, dalla prima salita fino ai giorni nostri. Sono molti i “guardiani del Nanga” che non hanno fatto ritorno nel tentativo di raggiungere la vetta: lo spettacolo racconta la passione, i conflitti, la tenacia che muovono ogni alpinista. Riflessioni finali di Giuliana Tonut con l’autrice, Gioia Battista, e l’interprete, Nicola Ciaffoni.Venerdì 15 ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo, avrà luogo la 1° edizione del “Premio Speciale Giulio Magrini per le politiche in favore della montagna”, serata dedicata a Giulio Magrini e al suo impegno politico, sociale, culturale, che verrà ricordato discutendo i progetti che oggi si stanno realizzando in favore delle terre alte friulane. Un particolare riconoscimento verrà conferito all’iniziativa o all’opera che più rispecchi il pensiero di Magrini.Quest’anno al concorso letterario hanno partecipato 32 opere nella sezione Saggistica, 37 nella sezione Narrativa e 20 racconti nella sezione Inediti.Nella Saggistica si spazia dalle opere di storia e di antropologia, alle pubblicazioni più strettamente riguardanti l’ambiente naturale e l’alpinismo. Ecco i titoli che verranno premiati, tenendo per ora il segreto sull’ordine di arrivo: Le acque agitate della patria di Giacomo Bonan (ed. Viella, 2020); L’ultima sfida, di Bérénice Rocfort-Giovanni e Emilie Brouze (ed. Corbaccio, 2020); Montagne di mezzo. Una nuova geografia, di Mauro Varotto; Pascoli di carta di Gianandrea Mencini (ed. Kellermann, 2021). Menzione speciale a Autobiografia della neve di Daniele Zovi (ed. UTET, 2020). La valutazione non è stata semplice per la giuria composta da Gianpaolo Carbonetto (presidente), Gian Paolo Gri, Marcello Manzoni e Andrea Zannini.Nella sezione Narrativa le opere raccontano la montagna con gli occhi di ogni autore, in molteplici e personali interpretazioni. Tra le opere selezionate, anche in questo caso in ordine casuale: La torrenta di Federico Pagliai (ed. Tarka, 2020); Mia sconosciuta di Marco Albino Ferrari (ed. Ponte alle Grazie, 2020); Gli eroi invisibili dell'Everest di Dušan Jeliničič (Bottega Errante Edizioni, 2020). Menzione speciale a Missione Terra di Paola Favero (ed. CIERRE, 2020). A scegliere i vincitori, Luciano Santin (presidente), Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà, Leila Meroi e Carlo Tolazzi, giurati di questa sezione del premio.I racconti inediti, presentati in forma anonima come da regolamento, saranno una sorpresa, anticipata da titoli e motti identificativi molto interessanti. La giuria di questa sezione è composta da Franco Micelli (presidente), Bruno Contin, Riccarda de Eccher, Luciano Santin.Gli elenchi completi delle opere a concorso sono consultabili sul sito www.leggimontagna.it.La rassegna di Leggimontagna è arricchita da un’importante iniziativa correlata, organizzata con la Fondazione Dolomiti Unesco: si tratta della Summer School Dolomiti Unesco – “Paesaggi e vivibilità: percezione, progettazione, governance”, tre giornate di formazione specialistica sui temi più rilevanti del governo e della gestione del paesaggio, inteso come spazio di vita e condizione decisiva della vivibilità. Il percorso è aperto a professionisti, amministratori, studiosi o semplici interessati. Le giornate di formazione avranno luogo giovedì 14 e venerdì 15 a Forni di Sopra, e la mattina di sabato 16 a Tolmezzo. C’è tempo fino a mercoledì 13 ottobre per iscriversi.Per info e iscrizioni: Ufficio Cultura della Comunità di montagna della Carnia, tel. 0433 487726.