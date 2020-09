A Lignano Festival per un giorno, la conoscenza oltre la paura

Festival per un giorno – la conoscenza oltre la paura. Impresa, ambiente, comunicazione, musica, cinema e sport, venerdi’ 25 settembre a partire dalle ore 12.45, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro.

Un evento talk di carattere culturale, una giornata di incontro con personalità di spicco in diverse categorie, dal lavoro all’informazione, alla musica allo sport che, attraverso la loro diretta esperienza di vita e di carriera, testimoniano come la conoscenza possa diventare strumento per superare le difficoltà del presente e le paure del futuro, offrendo un’occasione di stimolo reciproco. Moderereà Loris Comisso.

Programma

Dalle 12.45 alle 13.30: Ritrovo Partecipanti (chiusura accessi ore 13.45)

Dalle 13.30 alle 13.45: Introduzione

Dalle ore 13.45 alle 14.45: Fabrizio Cattelan, Mauro Lovisa, Paolo Pugni e Francesco Smorgoni: “La Fiducia nel mondo delle imprese antidoto alla paura; dalla fiducia personale alla fiducia strutturale”



Dalle 14.45 alle 15.00: BreakDalle 15.00 alle 16.15Andrea Pamparana : “La qualità dell’informazione cambia la percezione”Davide Giacalone: “Dare il valore ai fatti con la conoscenza, rinunciando agli alibi”Dalle 16.15 alle 16.30: BreakDalle 16.30 alle 17.45Antonio Cabrini : “La resilienza nello sport come nella vita; campioni del mondo in campo e nel quotidiano”Dalle 17.45 alle 18.00: BreakDalle 18.00 alle 19.15Piero Pelù: “L’impegno sociale e la musica come strumento; colonna sonora quotidiana per 40 anni di rock senza compromessi”Dalle 19.15 alle 19.30: BreakDalle 19.30 alle 20.45Pupi Avati “Tutti noi meritiamo QUELLA telefonata; tutti noi siamo chiamati a prepararci”Dalle 20.45 alle 21.00: Conclusioni e RingraziamentiL'evento è a numero chiuso a pagamento € 25,00 con prenotazione entro mercoledì 23 settembre 2020.Per maggiori informazioni: