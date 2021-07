A Lignano Noir arriva Pierluigi Porazzi

Pierluigi Porazzi, avvocato di Udine con la passione, anzi, come dice lui, la necessità della scrittura, è autore di romanzi di genere giallo/thriller caratterizzati da ritmi incalzanti e sottigliezze psicologiche. Partendo da situazioni che potrebbero trovarsi inserite nelle pagine di cronaca, è abile nello sviluppare trame inaspettate dai risvolti inquietanti. Esperto nel giostrare gli ingredienti del thriller, personaggi sfaccettati, colpi di scena, piste false, finali spiazzanti, ed elementi del giallo “classico”, si è fatto a conoscere a livello nazionale pubblicando per Marsilio il romanzo dal titolo “L'ombra del falco” (2010), dove mette in scena l’ex agente Alex Nero, protagonista dell’investigazione con un passato che ha drammaticamente segnato il suo percorso esistenziale e che viene tratteggiato da Porazzi con grande finezza psicologica. Nero affronta casi inquietanti ambientati a Udine con efferati serial killer e ritorna anche in “Nemmeno il tempo di sognare” e “Azrael”, sempre per Marsilio.



A Lignano,, La Corte editore, ancora un noir di ambientazione udinese. Il romanzo è una sorta di viaggio alla ricerca della memoria perduta, che si delinea nello svelarsi di ombre imprevedibili che angosciano il protagonista Max Martini.L’appuntamento in Biblioteca è occasione per incontrare l’autore e approfondire gli elementi significativi della sua scrittura in piacevole conversazione.Sarà presente anche Cecilia Scerbanenco, con la quale si potrà poi visitare l’Archivio Giorgio Scerbanenco nella Biblioteca Comunale.Per partecipare all’incontro, che è ad ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione c/o la Biblioteca (da lunedì a venerdì 14:30-22:30, sabato 9:30-19:00), tel. 0431.409160, biblio@lignano.org).Il festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco e il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini.