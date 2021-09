A Link Festival, un vaccino per amico

Con un dialogo dedicato agli scenari futuri del post-pandemia si apre, venerdì 3 settembre, la prima giornata di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media: l’agroeconomista Andrea Segrè, Premio San Giusto d’Oro 2020, sarà protagonista dalle 11 nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità, in dialogo con il Presidente Assostampa FVG Carlo Muscatello, reduce dalla consegna ufficiale del riconoscimento nel Palazzo Comunale di Trieste. Andrea Segrè, accademico e saggista, triestino di nascita e da oltre trent’anni impegnato a Bologna sui temi della sostenibilità e della prevenzione degli sprechi, attraverso il libro “Le parole del nostro tempo”, nelle prime ondate covid, aveva riletto insieme al Cardinale Matteo Zuppi 11 parole chiave di questo tempo sospeso, consegnando ai lettori una visione di futuro strettamente legata ai valori del rispetto del pianeta, dell’uomo e dell’ambiente. Domani a Link Festival annuncerà in anteprima la rivoluzionaria proposta del “Recovery Food”, un progetto organico di prevenzione dello spreco alimentare e sostegno attivo allo sviluppo sostenibile, realizzato con la campagna Spreco Zero e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna. Primo presupposto la donazione obbligatoria dell’invenduto nella grande distribuzione – analogamente al modello francese – insieme alla promozione dell’educazione alimentare per cittadini, enti pubblici, scuole e imprese.



A Link Festival dalle 12 si parlera’ di, tre giornaliste che hanno dato contorni memorabili agli accadimenti del nostro tempo: sonoSollecitate dal direttore editoriale di Linkrifletteranno sul ruolo e gli strumenti dei media tradizionali nel confronto con i new media:, ma un giornalismo di qualità è ancora possibile attraverso una maggiore consapevolezza degli strumenti e la capacità di padroneggiare i contenuti in chiave di multimedialità e crossmedialità. Resta invece intramontabile la radio, uno strumento di comunicazione sempre con noi:, e quattro grandi voci della radiofonia nazionale domani alle 17 spiegheranno i segreti di un ‘medium’ che sa farsi amico, complice, discreto sottofondo o attrazione centrale delle nostre giornate: sono Giorgio Zanchini e Giancarlo Loquenzi, rispettivamente autori e conduttori di due format storici di Radio1 come “Radio Anch’io” e “Zapping”, insieme a Ilaria Sotis del Gr Ra e Francesco Repice, radiocronista dell’Europeo 2021 n cui ha trionfato la nazionale italiana.A Link Festival si parlerà dalle 18 anche di, membro di Academy of Medical Science e professore al King's College di Londra. Proprio sull’asse Trieste-Londra nei laboratori del King’s College London e dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) in Area Science Park, in collaborazione con l’Istituto di Anatomia patologica dell’Università di Trieste e dell’Istituto di biofisica del Cnr di Trento, è stata condotta la ricerca che ha individuato nel Niclosamide, un antiparassitario utilizzato per curare le infezioni intestinali causate dalla tenia, il farmaco che può bloccare i danni ai polmoni da covid-19. La ricerca è stata condotta sotto la direzione di Mauro Giacca, ed è già partita la sperimentazione clinica. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica “Nature”.Ancora di nuovi media e in particolare dei podcast, si parlerà in un panel che dalle 19 vedrà protagonisti la direttrice della nuova piattaforma Rai Play, impegnata in una strategia dedicata alla messa online di produzioni podcast, il giornalistaautore e voce di “Metropolis” su La Repubblica e che su Huffpost ha avviato un articolato progetto legato a questo innovativo approccio di informazione e comunicazione,, responsabile dei contenuti editoriali di Chora Media, insieme al direttore RAI Friuli Venezia Giulia. Conduce l’incontro il giornalista e scrittore. Dello sport, in una stagione estiva decisamente dorata per l’Italia che psicologicamente è già in ripresa fra le, a Link Festival converseranno, venerdì alle 20, il giornalista del Corriere della Serae il collega di Sky Sport e firma de La Repubblica,, insieme a, conduttore della storica trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto e Giorgia Cardinaletti, giornalista e inviata del TG1 a Tokyo. A moderare l’incontro, Giovanni Marzini, Direttore di IES Magazine che ha dedicato l’ultimo numero proprio allo sport Open Air e fresco autore di “Giocoviz”, un saggio ironico sulla psicologia nel tennis.La passione, il tratto comune ai due eventi serali di Link Festival “Link on stage”: venerdì alle 21, di scena “Il direttore”, progettato e scritto dal giornalista e autorecon l’attrice e autrice, che firma anche la regia dell’allestimento. “Il direttore” ripercorre la vicenda realmente accaduta digermanista e professore di liceo costretto dai nazisti ad assumere la direzione del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste tra il gennaio 1944 e il maggio del 1945, negli anni dell’occupazione germanica della città. Maucci decise di attuare una sua personale e solitaria lotta di resistenza boicottando dall’interno il giornale da lui diretto. In scena il pubblico troveràProgettato dalla curatricecon il direttore editoriale Giovanni Marzini, organizzato daper la Prandicom Comunicazione & Marketing, Link Festival è promosso in partnership con Fincantieri, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la coorganizzazione del Comune di Trieste, con il sostegno inoltre della Fondazione CRTrieste, di Crédit Agricole Friuladria, sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo, entrambi con postazioni speciali per interviste, dirette e collegamenti. Info e dettagli linkfestival.it