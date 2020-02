A Monfalcone 'Lucio Fontana e i mondi oltre la tela'

Una serata di spettacolo dedicata all’Arte moderna per la Solidarietà si tiene sabato 15 febbraio, con inizio alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Monfalcone, promossa dal Comune di Monfalcone e dall’Associazione Art for Children and Mothers onlus.

In occasione della mostra “Lucio Fontana e i mondi oltre la tela. Tra Oggetto e Pittura”, in corso alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone, questa serata per la Solidarietà – ingresso gratuito con libere donazioni – propone, attraverso il racconto e la recitazione di Giovanni Granzotto, critico d’arte e curatore dell’esposizione, accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianni Della Libera (musiche di George Gershwin, Luigi Dallapiccola, John Cage, Keith Jarrett e Dario Regattin), le trasformazioni artistiche e le vicende personali dei grandi attori dell’Espressionismo astratto americano, dell’Informale europeo, del Fronte Nuovo delle Arti e dello Spazialismo.



Art For Children And Mothers è un progetto nato dal desiderio di dare un concreto contributo, attraverso l’arte, a bambini e madri affetti da malattie o disagi che richiedono cure e sostegno immediati.



Il primo progetto che l’Associazione ha realizzato è un dispensario medico a Olepolos, Nairobi, gestito da una comunità di Suore Coburlotte, in grado di seguire le donne in gravidanza, effettuare analisi del sangue e vaccinazioni.



Nelle Filippine, in località Tunasan Montilupa, l’Associazione è impegnata nella costruzione di un orfanotrofio di piccola-media grandezza. In Kenya, a Sirima, ha contribuito all’ampliamento della scuola elementare e all’acquisto di un pick-up ambulanza.



Dal 2018 l’impegno dell’Associazione si è spostato anche sul territorio locale.

Info su http://www.artforchildrenandmothers.org