A Monfalcone annullato il finissage della mostra su Lucio Fontana

In ottemperanza al nuovo decreto ministeriale del 4.03.2020 il Comune di Monfalcone comunica che sono annullati il finissage della mostra “Lucio Fontana e i mondi oltre la tela. Tra Oggetto e Pittura”, e la visita guidata del curatore, prof. Giovanni Granzotto, previsti sabato 7 marzo.

La mostra resta comunque aperta fino a domenica 8 marzo, con orario giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.



“La mostra sullo spazialismo si contestualizza perfettamente nel nuovo ambito programmatico della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone”- sottolinea l’Assessore alla Cultura Luca Fasan. “Un evento di portata straordinaria per contenuti, messaggio culturale e qualità espositiva che conferma e consolida l’indirizzo intrapreso dall’Amministrazione orientato all’alto valore artistico”



“Siamo convinti che molti abbiano inteso fino in fondo la portata di questa mostra” – sottolinea il curatore, Giovanni Granzotto. “Il fatto cioè che alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, per un po' meno di tre mesi, sia transitato e sia stata offerto, peraltro molto puntualmente ed efficientemente, con adeguato supporto anche scientifico, uno spaccato fondamentale dell’arte italiana degli ultimi 60 anni. Il fatto, insomma, che il pubblico abbia potuto godere di un evento artistico che è stato riconosciuto fra i più significativi nel panorama italiano delle mostre del 2019, e, ancor più, di una proposta culturale che contribuisce ad approfondire ulteriormente l'analisi scientifica della straordinaria arte italiana del dopoguerra. La mostra, infatti, oltre a presentare un corpus di 30 opere del grande innovatore, da tanti anni non proposto in Italia, ci ha permesso anche di perlustrare, con nuove e stimolanti chiavi di lettura, buona parte dei territori artistici dissodati e coltivati secondo il verbo fontaniano; e talvolta anche secondo verbi e magisteri diversi ma non conflittuali. Quindi un’esposizione per gli occhi e per l’emozione, ma anche una grande occasione di accrescimento culturale”.