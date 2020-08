A Monfalcone ferragosto nel segno della cultura

Un ferragosto nel segno della cultura e dell’arte: l’opportunità messa in campo dal Comune di Monfalcone che sabato 15 agosto apre la mostra su Venezia e il Patriarcato con orario continuato dalle 10 del mattino alle 23 della sera, promuovendo momenti di incontro e visite guidate e offrendo in tal modo la possibilità di dedicare una parte della giornata per apprezzare i capolavori esposti alla galleria comunale di piazza Cavour. Un’iniziativa che colloca anche la nostra città fra quelle che, in controtendenza con il passato, rendono disponibili le loro attrattive artistiche nel giorno clou dell’estate con ingresso gratuito. Uno sforzo organizzativo coerente con l’impegno profuso dall’amministrazione cittadina per presentare oltre 200 opere fra dipinti, disegni, incisioni, libri antichi e sculture per celebrare il periodo glorioso del Settecento veneziano e ricordare i quasi 4 secoli di appartenenza del nostro territorio alla Serenissima avvenuta il 14 luglio 1420, esattamente 600 anni fa. Peraltro nell’occasione di questa rassegna la galleria è stata oggetto di una serie di interventi di miglioramento strutturale e, dotata di aria condizionata, rappresenta un’oasi di fresco anche con le temperature più elevate. A ferragosto sono state programmate due visite guidate curate da Marino De Grassi alle ore 19 e alle 21.30, mentre al mattino, alle 11, è previsto un incontro fra storia e arte, con Lucio Gregoretti, in particolare sul rapporto fra Monfalcone e la Serenissima come emerge anche dai documenti antichi presenti in mostra. Anche la Rocca a ferragosto allungherà sino alle ore 21 la propria apertura per consentire l’accesso serale e la conoscenza della fortezza e del parco circostante della grande guerra con l’accompagnamento di guide esperte. Di conseguenza è stato prolungato anche l’orario di rientro del bus navetta gratuito che parte dal museo della cantieristica e attraversa il centro cittadino come indicato nell’apposito sito. L’esposizione Venezia e il Patriarcato sarà aperta anche domenica 16 agosto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30, con visita guidata alle ore 19.