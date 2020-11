A Monfalcone i libri arrivano a domicilio

Con il progetto “Libri a domicilio” la Biblioteca comunale di Monfalcone attiva da mercoledì 11 novembre un servizio sperimentale di consegna a domicilio di libri, cd e dvd a tutti i residenti a Monfalcone, anche se non iscritti al Sistema bibliotecario BiblioGO!.

I materiali saranno consegnati dai bibliotecari o dai volontari del Servizio Civile Universale, muniti di tesserino di riconoscimento, direttamente al domicilio dei richiedenti, il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina.

Si possono richiedere fino a 5 libri e 5 dvd alla settimana – compresi gli interprestiti – previa consultazione della loro disponibilità presso la Biblioteca di Monfalcone sul catalogo www.bibliogo.it. La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e di 10 giorni per i dvd.

I documenti ricevuti in prestito tramite il servizio “Libri a domicilio” – come pure quelli eventualmente presi in prestito prima della chiusura della Biblioteca a causa dell'emergenza COVID-19 - dovranno essere riconsegnati direttamente in biblioteca, che è già organizzata per la dovuta quarantena dei documenti. Per questioni igienico-sanitarie il personale della biblioteca o i volontari non possono infatti ritirare materiale a domicilio.

Viene comunque raccomandato ai lettori di maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere lavato o disinfettato le mani, di non inumidirsi le dita per voltare le pagine, di non tossire né starnutire sui libri, oltre che di tenere presente tutte le pratiche utili alla tutela della salute.

Per richiedere il prestito a domicilio bisogna inviare una email a: biblioteca@comune.monfalcone.go.it oppure si può chiamare il numero 338 3772420 (anche WhatsApp), 0481- 494373 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 19.00.