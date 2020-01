A Monfalcone in mostra le immortali fotografie di Livio Trevisan

Da decenni è una presenza immancabile a numerose iniziative in tutta la Bisiacaria e non solo. Livio Trevisan, classe 1934, con la sua fedelissima macchina fotografica compatta, immortala momenti di vita quotidiana ed eventi del suo territorio. Munito di occhio e di tanta passione, con un solo click raccoglie testimonianze uniche. Il tutto come un hobby. Da questi decenni di racconti è scaturita una mostra fotografica, ‘Emozioni’, allestita nella sala Antiche Mura di Monfalcone e visitabile fino al 19 gennaio.

Nato a San Pier d’Isonzo da anni abita a Ronchi dei Legionari. “Ricordo bene che a diciotto anni avevo già una Closter Sport – racconta Livio – senza grandi pretese. Giocavo! Giocavo da giovane e continuo a giocare ora che sono più anziano. Senza grandi tecniche o tecnologie, così per passione. È un piacere mio, personale, soprattutto immortalare gli anziani, i bambini, gli indifesi. Dico il vero: ho fatto quello che mi sentivo di fare”.

“Il mio territorio è la mia radice – conclude – sono stato per venticinque anni a Trieste per lavoro ed ero quasi amalgamato ai triestini ma tornavo a casa ogni giorno a Ronchi dei Legionari, non ho mai mancato un giorno nel mio ambiente. Vedere la mia gente, sentire il Bisiaco, è questa la mia forza. Ronchi, Monfalcone e dintorni. La Bisiacaria è dentro di me”.