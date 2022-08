A Monfalcone, la cultura non va in vacanza

Monfalcone è cultura, anche in estate: aperti anche ad agosto, il MuCa e la Galleria comunale propongono mostre e approfondimenti culturali anche nelle settimane più calde dell’anno.

Apertura anche a Ferragosto per la Galleria d’Arte Contemporanea, emergente punto espositivo nel panorama regionale e nazionale, che ospita fino al 25 settembre la mostra Crali aeropittore, sempre futurista: in esposizione oltre ottanta opere dell’artista, aeropitture e altri dipinti a soggetto futurista uniti a bassorilievi, polimaterici e grafiche, scelti dallo stesso Tullio Crali come sintesi della sua produzione artistica.

La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 25 settembre, con i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23. Apertura della Galleria anche il giorno di Ferragosto, dalle 10 alle 13.

Si ricorda che è possibile prenotare le visite guidate alla mostra alle 11, alle 18.30 e alle 21.30; guida d’eccezione Marino De Grassi – curatore della mostra – la domenica alle 21.30.

Per informazioni e prenotazioni: galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it o 0481-494177 / 371.

Anche il MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone è aperto anche in agosto con il consueto orario: lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Apertura anche il giorno di Ferragosto, dalle 10 alle 19.

Fino al 18 settembre il Museo ospita la mostra Pier Paolo Pasolini e l’Adriatico: si sta costruendo la prima nave del mondo, realizzata nell'ambito del progetto Pasolini, il viaggio magico nell’Adriatico fra immagini, cinema, arte e letteratura, promosso dal Comune di Monfalcone e realizzato in collaborazione con i comuni di Aquileia, Grado, Duino Aurisina e Muggia, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni e prenotazioni: info@mucamonfalcone.it o 0481-494901.

Continuano anche ad agosto anche le Passeggiate d’estate, le passeggiate culturali al Villaggio Operaio di Panzano – prossime date il 12 e 26 agosto alle 19 – e le Visite guidate al Museo della Cantieristica e al Cantiere Navale – prossima data il 27 agosto alle 10 e alle 11. Per informazioni e prenotazioni: urp@comune.monfalcone.go.it o 0481-494280.

Per andare incontro alle esigenze di lettori e studenti aperta per tutto il periodo estivo anche la Biblioteca Comunale, con tante proposte per la lettura e spazi per lo studio. Anche nel mese di agosto, la Biblioteca è aperta dalle 9 alle 20 con orario continuato da lunedì a venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato. Chiusa lunedì 15 agosto.