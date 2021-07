A Monfalcone sono 37 le nuove associazioni

Le relazioni virtuose con le numerose Associazioni culturali presenti sul territorio sono state al centro della riunione della Consulta Cultura del Comune di Monfalcone, svoltasi al Teatro comunale, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Luca Fasan, della presidente della Consulta Gilda Aloisio e dei rappresentanti di oltre una cinquantina di Associazioni.



“Dal proficuo rapporto con le Associazioni – ha affermato l’Assessore Fasan, presenti per il Comune di Monfalcone anche Teresa Pruonto e Stefano Stabile – sono nate in questi ultimi anni tantissime iniziative, organizzate e promosse con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, che hanno generato valore e ricadute economico-sociali sul territorio. Basti pensare alla programmazione di Monfalcone Estate e del Summer Festival a Marina Julia, che coinvolge molte Associazioni locali”.



Durante la partecipata riunione, l’Assessore Fasan ha comunicato il finanziamento dei contributi dedicato alle Associazioni illustrando l’opportunità dell’Art bonus FVG, strumento volto a supportare e incentivare le erogazioni liberali nell’ambito delle attività culturali e del patrimonio culturale nella forma del credito di imposta, esortandole ad avviare le relazioni con le imprese regionali, con l’obiettivo di incentivare il finanziamento delle loro attività culturali.

Nel ribadire, per il futuro e situazione sanitaria permettendo, la disponibilità del Teatro comunale per l’organizzazione di eventi di importante rilievo culturale promossi da Associazioni locali, l’Assessore Luca Fasan si è complimentato con la Consulta per la costante crescita: sono ben 277 le Associazioni attive, di cui 152 culturali, con un aumento di 37 unità dall’inizio del mandato di questa Amministrazione comunale.