A Natale regala un cesto di libri

Se è ben vero che il Natale sembra ancora lontano, è altrettanto vero che in questo momento storico pieno di incertezze è ancora più necessario muoversi per tempo e in sicurezza per trovare il regalo giusto per le persone che amiamo. E a Natale un libro è sempre un regalo gradito... allora, a Udine, c'è chi ha pensato in grande, lanciando un'idea molto originale: un 'cesto di libri' da far trovare sotto l'albero!

La Libreria Friuli di via dei Rizzani si è già organizzata per il Natale, per non fare mancare nulla alla propria clientela e andare incontro alle diverse esigenze di ciascuno, anticipando i tempi per agevolare e aiutare nella scelta delle strenne. Innanzitutto la libreria ha ampliato l'orario, aprendo le porte dalle 9 alle 19.30, sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, permettendo così a tutti di effettuare gli acquisti in serenità e sicurezza. Come già fatto da questa primavera, lo staff della libreria provvederà a recapitare a domicilio i libri per coloro che ne faranno richiesta, nell’hinterland udinese e anche al di fuori.



Ma c'è di più!perché i librai sanno consigliare e indirizzare la clientela verso la scelta del regalo di più giusto. Ecco allora la novità proposta quest’anno!Visto che da sempre a Natale le persone regalano ai loro cari cesti di prodotti enogastronomici per allietare le feste, alloraDetto, fatto! Da oggi laper argomento, oppure per genere letterario, scelti dal personale con la stessa cura che i clienti affezionati conoscono benissimo. In alternativa,, cercando assieme allo staff i titoli giusti per ogni esigenza e per ogni regalo.Inoltre i cesti saranno arricchiti con gadget e“Nonostante le difficoltà che tutti stiamo vivendo in questi mesi – spiegano i titolari -, la Libreria Friuli conferma disponibilità e attenzione per l'affezionata clientela,a chi ama la lettura e vuole regalare questa esperienza ai propri cari e alle proprie care”.Per informazioni sono a disposizione i recapiti: 0432 21102 / 351 894 1999 (anche whatsapp!) / libreriafriuli@gmail.com.