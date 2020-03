A Palmanova, la Biblioteca si consulta da casa

La Biblioteca Civica di Palmanova è online. Se in tempi di decreti contro la diffusione del Coronavirus, non è più possibile accedere alla struttura fisica, lo si potrà fare comodamente da casa, attraverso il sistema Media Library Online (MLOL).



Basta collegarsi al sito inbiblio.medialibrary.it e accedere con le credenziali utilizzate abitualmente per prenotare i libri in biblioteca. Se non ci si è ancora registrati, si può inviare una mail a biblioteca@comune.palmanova.ud.t, indicando nome, cognome, codice fiscale, mail, numero di telefono cellulare e richiedere la registrazione a distanza.



Su MLOL sono disponibili gratuitamente e-book, audiolibri, film, quotidiani, periodici e molte altre risorse digitali. Possono essere consultati tranquillamente da casa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso la propria connessione ad internet, da pc, smarphone o tablet.



L’assessore comunale alla cultura Adriana Danielis: “Un servizio pubblico, gratuito e innovativo già funzionante all’interno del nostro Sistema bibliotecario che, in questo momento particolare, diventa una grande risorsa per tutti. Il servizio MLOL va incontro alle richieste di molti lettori e ragazzi, di necessità costretti in casa. Crediamo possa diventare uno strumento utile alla diffusione della lettura e all’accesso dell'informazione, grazie ai mezzi messi a disposizione dalla rete e dalle nuove tecnologie. È l’occasione per scoprire la biblioteca virtuale e per affinare le nostre competenze digitali”.



A disposizione circa 32.000 e-book e, nell’edicola, 7.000 giornali da tutto il mondo, consultabili ogni giorno in versione digitale: grandi quotidiani nazionali (Il Corriere della Sera con le sue edizioni locali, La Gazzetta dello Sport, Il Fatto, Il Foglio, Libero, Il Tempo), giornali internazionali (Le Figaro, Liberation, El Pais, The Guardian, Der Tagesspiegel, Washington Post, Newsweek, Variety, The New York Review) e periodici di larga diffusione (Abitare, AD, Amica, Casa Facile, Casabella, Chi, Cosmopolitan, Donna Moderna, Dove, Elle, Focus, Focus Junior, Focus Storia, Gente, Giallo Zafferano, Glamour, GQ, Grazia, Interni, Io, La Cucina Italiana, La Lettura, Marie Clair, Oggi, Sale e Pepe, Star Bene, Traveller, Trekking, TV Sorrisi e Canzoni, Vanity Fair, Vela, Vogue).