A Palmanova, una giornata dedicata ad Ardito Desio

L’esploratore, geologo e accademico Ardito Desio sarà ricordato sabato 11 giugno nella sua città, Palmanova, dove nacque 125 anni fa, il 18 aprile 1897.

La manifestazione comincerà alle 9.45 alla Polveriera Garzoni, da dove si partirà per un tour panoramico dei bastioni. Proprio qui Desio bambino cominciò le prime esplorazioni che poi lo portarono dal Friuli in tutto il mondo. Nell’occasione, sarà inaugurata una targa commemorativa a ricordo del suo legame con la città stellata, a cui restò legato fino alla morte, avvenuta il 12 dicembre 2001 a 104 anni.

Dopo la passeggiata sui bastioni, alle 11 nella Polveriera Garzoni sarà proiettato il documentario “Ardito Desio” firmato dalla giornalista Antonia Pillosio e prodotto da Rai Fvg. Lo presenterà Giuseppe Muscio, conservatore dell’Archivio Desio.

Il filmato passa in rassegna la straordinaria vita dello scienziato concentrandosi su alcuni suoi momenti cruciali: si parte dagli inizi in Friuli per seguirlo in Libia e fino al Karakorum. E ancora dalla spedizione al K2 fino al viaggio in Antartide, ed è costruito con immagini e video eccezionali provenienti dall’Archivio Desio, con contributi dalle Teche Rai e e sulla base di suggerimenti biografici inediti raccontati dalla figlia Maria Emanuela Desio. Altri contributi sono a cura del glaciologo Claudio Smiraglia, dallo storico Umberto Sello della Società Alpina Friulana, di Paolo Zambianchi dell’Associazione Ardito Desio, nonché del conservatore Muscio. La manifestazione terminerà alle 12 con un brindisi.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Una Montagna di Storia” della Società Alpina Friulana con la sottosezione Saf-Cai di Palmanova, riceve il patrocinio della città di Palmanova e dell’Archivio Ardito Desio e il sostegno di Regione e Fondazione Friuli.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.