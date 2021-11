A Pasian di Prato riparte la nuova serie di incontri con l’autore

Giovedì 4 novembre, alle 18.30, nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato, riparte la nuova serie di incontri con l’autore organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune. Il primo ospite è Cristiano Caracci che presenta “Altesti il Raguseo”, tra intrecci diplomatici, amori e avventure per mare.



L'ingresso è consentito solo con Green Pass e nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19.



Andrea Altesti, personaggio straordinario e viaggiatore cosmopolita, nato nella Ragusa di Dalmazia, trasferitosi giovanissimo a Istanbul, poi alla Corte di Caterina di Russia, invischiato in vicende di spionaggio, rientrò in Italia all’inizio dell’Ottocento. Fissa residenza prima a Venezia poi a Trieste ove fonda le Assicurazioni Generali diventandone il primo azionista e consigliere di amministrazione, alternando lunghi soggiorni nell’amata villa della Bassa friulana. Il lettore viene così condotto in un periodo di grandi trasformazioni, tra intrecci diplomatici, esilii e guerre in cui il protagonista diventa maestro nel muoversi tra i burrascosi cambiamenti storici e sociali.



Cristiano Caracci (1948) è avvocato in Udine. Ha pubblicato diverse opere storiche e storico-narrative riguardanti la Repubblica marinara di Ragusa, l’Adriatico e il Medi-terraneo orientale, tra cui La luce di Ragusa, Il tramonto di Ragusa, L’Adriatico insan-guinato eIl capitano della torre di Galata; le raccolte di racconti Due racconti ottoma-ni e Levante Veneto