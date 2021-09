A Pnlegge, la storia del magistrato Rosario Angelo Livatino

Un appuntamento di alto livello culturale, caratterizzato da una duplice rilevanza: quella prettamente letteraria e quella, forse ancor più significativa, legata ai contenuti morali ed etici dell'incontro. La Biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, intitolata alla memoria di Livio Paladin, parteciperà per il terzo anno consecutivo a Pordenonelegge, la festa del libro con gli autori, presentando il volume "Resistenza senz'armi - Rosario Angelo Livatino, un magistrato per i nostri tempi" di Vincenzo Bertolone.



L'evento, moderato dal responsabile della struttura Massimiliano Pastrovicchio, è in programma venerdì 17 settembre con inizio alle 11.30 al teatro Capitol di Pordenone, alla presenza del presidente dell'Assemblea regionale che sostiene l'iniziativa.



Il libro, impreziosito dalla presentazione di papa Francesco, costituisce una biografia del giudice Rosario Angelo Livatino (proclamato Beato della Chiesa cattolica il 9 maggio 2021), che si ripropone di mettere in luce anche le motivazioni che avevano causato l'omicidio del giovane e coraggioso magistrato: il forte senso di giustizia, la fede (base fondante di ogni sua scelta), l'abnegazione e il grande senso dello Stato. Un modello al quale ispirarsi, oggi più che mai, per cittadini, giovani e colleghi.



Significativa è anche la figura dell'autore dell'opera, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Vincenzo Bertolone (della congregazione dei Missionari servi dei poveri di Giacomo Cusmano), che era stato anche il postulatore (ossia, colui che guida una causa attraverso i processi giudiziari religiosi) della causa di beatificazione di Livatino, primo magistrato a diventare beato nella storia della Chiesa cattolica romana.La scelta che ha portato alla valorizzazione di questo volume costituisce un ulteriore passo avanti nella programmazione che lega la Biblioteca Paladin e l'Osservatorio regionale Antimafia (Ora) del Fvg, presieduto da Michele Penta (anche lui atteso a Pordenone). Una collaborazione volta a promuovere la cultura della legalità e dell'antimafia che ha già portato all'istituzione dello scaffale dell'Antimafia, area dedicata ai temi della lotta alla criminalità organizzata con una raccolta di volumi e documenti, a disposizione della cittadinanza, comprendente anche alcuni libri rivolti ai giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado.