A Porcia appuntamento con 'Note di Pace'

Una serata – venerdì 25 giugno alla Cantina dei Principi di Porcia, a Porcia, per richiamare l’attenzione sulla pace, sulle necessità dell’educazione e della cultura come strumenti di scelta per quelle generazioni segnate dalla guerra, in un momento storico in cui la grande paura di una pandemia mondiale ha gettato un velo su tutte le altre questioni del mondo da sempre al limite della dignità umana, se non addirittura della vita stessa.



Così l’Associazione Purlilium Act di Porcia e Associazione Gruppi ‘Insieme si può…’ Onlus-ONG di Belluno tornano a lavorare insieme a Note di Pace per diffondere con la giusta popolarità un messaggio che è soprattutto pratico.

Fare la pratica della pace, ovvero essere pace ogni giorno nel proprio piccolo.

Questo è il messaggio di Tiziano Terzani, il cui testimone passa a Federica Morrone, autrice televisiva, scrittrice e giornalista.



Una professionista della comunicazione, a lungo collaboratrice di Enzo Biagi, Franca Rame, Dario Fo, Stefano Benni, e appunto, Tiziano Terzani.E uno strumento di pace necessario è la cultura, l’educazione.Si lavora per un accesso possibile all’istruzione di tutti quei bambini e giovani, soprattutto donne, la cui vita spesso è decisa da altri.Un’occasione per ascoltare la nostra vera essenza accompagnati dalle note di un concerto che è un emozionante ritorno alla vita, dopo mesi complicati anche per la cooperazione internazionale.India e Afghanistan sono solo due delle piazze più segnate dalla pandemia, oltreché dal marasma politico e sociale che da troppo tempo le contraddistingue.Ecco perché sarà presente l’orchestra Zohra, grazie alla proiezione del loro concerto a Davos.Un momento di poesia e coraggio che va oltre il puro accompagnamento musicale, in quanto le musiciste di Zohra sono le prime donne afghane a studiare musica da 30 anni a questa parte.La loro origine è variegata: provengono infatti da tutte le province del paese per vivere e studiare presso l'Afghanistan National Institute of Music di Kabul, fondato dal Dr. Ahmad Sarmast.Caterina Comingio, attrice, dialogherà con l’autrice e leggerà alcuni estratti dei suoi libri per l’infanzia.Terzani, la cultura e i giovani. Agire la pace è alla portata di tutti noi. Un’occasione per gustare insieme questi esempi così concreti di riuscita, di possibilità realizzata.Evento con ingresso a offerta libera il cui incasso sarà devoluto ai progetti afghani realizzati da Associazione Gruppi ‘Insieme si può…’ Onlus – ONG.A seguire un breve momento conviviale per tutti i presenti offerto dalla Cantina dei Principi di Porcia.Un ringraziamento speciale a Fondazione Giovanni Santin ONLUS.La serata si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme emanate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.