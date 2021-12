A Pordenone c'è il Bosco degli Elfi

Un Natale a vele spiegate e dalle molte facce, quello di Pordenone 2021, che si caratterizza per un’offerta variegata e adatta a tutte le fasce d’età. Un pensiero speciale l’amministrazione comunale l’ha dedicato nella sua programmazione ai bambini, tra i più colpiti dalle ristrettezze della pandemia, chiusi in casa per lungo tempo senza la possibilità di ritrovarsi a scuola o negli spazi di socialità a loro normalmente riservati.

Da qui, l’idea di un’isola felice in Biblioteca Civica, un luogo sicuro, protetto e sorvegliato da personale qualificato e attento, disponibile per i nostri bambini dagli 0 agli 11 anni con un servizio di baby care e babysitteraggio che permetterà ai genitori di visitare gli eventi e i negozi del centro in totale libertà e senza pensieri, mentre i piccoli si divertono impegnati in attività guidate. Per loro infatti la Biblioteca Civica di Pordenone si trasforma nel Bosco degli Elfi, un villaggio invernale di giochi e laboratori creativi, animazione, spettacoli, letture, teatro, musica e intrattenimento, creato appositamente per loro.

Le attività, partite il 4 dicembre, sono in programma fino al 5 gennaio 2022, grazie alla collaborazione con lo Studio Associato Eupolis, la Scuola Sperimentale dell'Attore, Melarancia con il Ludobus, Ortoteatro, l’associazione musicale Filarmonica Città di Pordenone. Non solo Biblioteca come spazio divertimento per i bambini, anche piazza Risorgimento e viale Dante, per una città a misura bambino e di famiglia, nella sicurezza di un ambiente protetto, sanificato, confortevole e sicuro, che rispetta tutte le normative in materia di gestione e prevenzione da Covid-19.

Il programma completo degli appuntamenti e degli eventi è consultabile nei libretti in distribuzione e on-line alla pagina comune.pordenone.it/natale