A Pordenone Fragments di Sam Birt

E' stata inaugurata oggi, al Museo di storia naturale di Pordenone, la mostra 'Fragments', opere di Sam Birt, che sarà visitabile su prenotazione telefonando al numero 0434 392950 dal martedì al venerdì ore 9-12 fino al 14 novembre.

Sam Birt, artista londinese residente da anni a Pordenone, ha iniziato la sua carriera professionale come ballerina alla London Contemporary Dance School e in questa veste si è esibita in molti paesi europei e negli Stati uniti.

Ha conseguito successivamente un Master of Arts in Inghilterra e la sua produzione si è orientata fin da subito verso la tecnica del collage. Ha esposto per la prima volta i suoi lavori nel 2011 e in seguito ha ricevuto numerosi apprezzamenti, sia in Italia che all’estero.

I suoi lavori, prodotti con frammenti di libri, riviste, giornali, contemporanei o spesso risalenti agli anni ’30, ci raccontano di quell’affastellarsi caotico di percezioni, input eterogenei e confusi che caratterizza la nostra vita oggi.

Da questo sedimentarsi confuso è costituita la nostra stessa personalità, ma questa constatazione - che suona un po’ come una denuncia - ci chiama con forza ad un impegno etico: determinarci, decidere chi siamo, tracciare fili precisi dentro e fuori di noi per dare una qualche direzione al mondo e recuperare un contatto vero con l’ambiente che ci circonda.