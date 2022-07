A Pordenone, i più bei libri di Hervé Tullet

Sarà il giardino della Biblioteca Sud di via Vesalio 11, a Pordenone, a accogliere domani, mercoledì 20 luglio, alle 17, la nuova tappa di “Ogni biblioteca è un’avventura: storie e racconti dalla Francia”, rassegna collegata all’ultima edizione del festival Dedica (che ha avuto al centro lo scrittore francese Mathias Enard), organizzata dall’associazione Thesis e destinata ai bambini di tutte le età (ma anche agli adulti) nell’ambito delle iniziative all’aperto dell’estate a Pordenone e a Cordenons, in collaborazione con le Biblioteche civiche dei rispettivi Comuni e con il sostegno di Fondazione Friuli.

Gli attori di OrtoTeatro leggeranno pagine da I più bei libri di Hervé Tulle, autore e illustratore per ragazzi. Il suo primo libro risale al 1994 e in breve tempo lo scrittore francese è diventato famoso come il "re dei libri prescolari", che puntano sull'invito a pensare in modo creativo e indipendente, tale da sollecitare e sprigionare l'immaginazione dei bambini: Con i suoi libri non potrà MAI mancare la fantasia e il divertimento.

Tutti gli appuntamenti si tengono alle 17, e sono a ingresso libero: è consigliabile portare un plaid per il prato. In caso di pioggia si terranno al chiuso o prevedono una data alternativa.

Per informazioni: www.dedicafestival.it/dedica-incontra/