A Pordenone il cardinale George Pell presenta il suo Diario di prigionia

Sabato 25 settembre, alle ore 17.30, al Seminario Vescovile di Pordenone, nell’ambito della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” incontri con l’editoria religiosa, ospite il Cardinale George Pell, Arcivescovo Emerito di Sidney, che presenterà in esclusiva per la prima volta in Italia il libro "Diario di prigionia" (Cantagalli) in cui ricostruisce il calvario giudiziario affrontato per difendersi dall'accusa più infamante.

A dialogare con l'alto prelato australiano il giornalista di Avvenire, Gianni Cardinale.