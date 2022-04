A Pordenone la genesi dell’arte

Martedì 19 aprile 2022 alle ore 18 all'ex Convento di San Francesco a Pordenone, si apre l'anno associativo di Amici di PArCo – Pordenone ARte COntemporanea con l'evento dal titolo ZEIT/22, performance visivo-sonora di e con Massimo Poldelmengo (visual artist), Massimo De Mattia (flauto) e Luigi Vitale (vibrafono). Riparte così la stagione di attività culturali finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea dell'associazione pordenonese.



L'azione performativa, della durata di 42 minuti, sarà scandita da un metronomo in scena e da una misura temporale in progress sempre visibile. Ad intervalli di 7 minuti l’azione di improvvisazione sonora varierà, a partire dal primo intervallo in cui il protagonista assoluto sarà il solo tic-tac del metronomo. Nel contempo su un telo in retroproiezione fluiranno le immagini dell’artista Massimo Poldelmengo impegnato nella realizzazione di un'opera che sarà svelata solo alla fine della performance.



Come scrive Chiara Tavella nel breve intervento critico che introduce l'evento «la durata della performance è suddivisa in sei sezioni di sette minuti ciascuna [...] un tempo circolare che si ripete nel breve giro dei 42 minuti. È dentro questo tempo che avviene la genesi dell’arte. Ed è questa genesi che ci viene raccontata nella performance. O meglio, non si tratta di raccontare, piuttosto di “mettere in atto”. ZEIT/22, in altri termini, ci parla dei fondamenti dell’agire estetico, di ciò che succede quando un artista prende in mano il pennello, un musicista il suo strumento».



L’ingresso è libero. Accesso secondo normative anti-Covid vigenti.



Per informazioni, scrivere ad amiciparco.pn@gmail.com .