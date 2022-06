A Pordenone MeloLeggi in biblioteca

Leggere ai bambini e con i bambini fa bene: è un modo semplice e molto efficace per accompagnarli nella crescita e favorire il loro sviluppo psicomotorio, linguistico, cognitivo e affettivo-relazionale.

Leggere insieme facilita la relazione e la comunicazione fra adulto e bambino, sviluppa il linguaggio, stimola la curiosità, la fantasia e l'immaginazione, migliora la capacità di ascolto e attenzione, sviluppa le capacità di riconoscere le emozioni in sé e negli altri e poi ... è anche divertente!

Per questi motivi l’Assessorato alla Cultura-Biblioteca civica, in collaborazione con l’associazione Il Melograno-Pordenone propone alle famiglie tre incontri in un luogo magico - quello della biblioteca - e in un tempo magico - quello delle storie - per vivere insieme le parole e le immagini che escono dai libri. Appuntamento martedì 21 e 28 giugno e 5 luglio alle 17 in Biblioteca civica - Sezione Ragazzi, a Pordenone.

Le letture, destinate ai bambini da 0 a 3 anni, avranno durata di circa un'ora e saranno a cura delle lettrici volontarie del progetto Nati Per Leggere. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 10 bambini accompagnati da un adulto. È consigliata la prenotazione.