A Pordenone oltre 56 mila euro alle associazioni artistiche e culturali

Il Comune di Pordenone ha assegnato oltre 56mila euro a 14 associazioni per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative a favore della città, dall'Estate a Pordenone al Blues festival. Le risorse hanno sostenuto l'attività di realtà teatrali, musicali e culturali. In dettaglio, su decisione del sindaco sono andati 16.500 euro di contributi straordinari all'associazione San Valentino per le attività aggregative di quartiere (3 mila), a “Complotto adriatico” per la rassegna rock Music in Village, a “Pordenone giovani” per l'organizzazione della manifestazione internazionale Pordenone Blues Festival (8 mila).

Gli altri fondi, ordinari, hanno invece supportato Cinemazero per la realizzazione del Cinema sotto le stelle, (12 mila), Fita Pordenone per il Teatro d’agosto al Castello (2 mila), Zerorchestra per lo spettacolo “Show people” (2 mila), l'associazione Thesis per l'iniziativa per bambini “Ogni biblioteca è un’avventura (4 mila). Finanziata anche la Compagnia Arti e Mestieri con lo spettacolo “Orsola 1350” (1.934,00), l’Accademia Musicale Naonis che ha proposto la “Notte magica di San Lorenzo. Sette pianoforti sotto le stelle” (2.500), l' Orchestra e Coro San Marco per il “Concerto per la città” (4 mila) e l’associazione musicale Fadiesis per il concerto all'alba del Kaleido Trio (1.500).

Alla Scuola Sperimentale dell’Attore sono stati assegnati 7 mila euro per la rassegna di spettacoli teatrali per bambini e famiglie e 2 mila al Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco per il progetto “Mercoledì in largo Cervignano”. Infine mille euro sono andati a sostegno dello spettacolo di danza “Nel cuore Latin Love” realizzato dall' Asd Latin Love.