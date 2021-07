A Pordenone Pensa, falsi miti e mezze verità sul cibo

La scienza è protagonista della penultima serata di Pordenone Pensa in città. Giovedì 15 luglio alle 20.45 nell’Arena Bertilla Fantin di piazza XX Settembre la rassegna organizzata da Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Confindustria Alto Adriatico e numerosi sponsor e partner privati e pubblici, propone il dibattito tra i divulgatori scientifici Dario Bressanini e Beatrice Mautino.

“Niente fake news in tavola, per favore” è il titolo della serata, che smonta falsi miti e verità scomode che quotidianamente ci vengono propinate sul cibo. Gli autori del libro “Contro natura - Dagli Ogm al bio” ci svelano falsi allarmi e verità nascoste dentro i piatti che portiamo in tavola.

Chimico, docente universitario, saggista e divulgatore scientifico lui, collabora con la radio e la televisione. Su Instagram si definisce "Il vostro amichevole chimico di quartiere". Su YouTube cura un canale di "divulgazione scientifica su cibo e gastronomia dal campo al piatto, contro la disinformazione dilagante".

Biotecnologa con un passato da neuroscienziata e un presente da divulgatrice scientifica lei, ha scritto “Il trucco c’è e si vede” e con lo stesso Bressanini è autrice del libro “Contro natura”. Sua la rubrica di successo 'La ceretta di Occam' su Le Scienze. Cura mostre ed eventi scientifici di rilievo internazionale. Durante la serata saranno disponibili i libri degli ospiti per il firma-copie.

L’evento è sold out ma consigliamo di presentarsi ugualmente alla reception per poter usufruire dei posti che si libereranno in seguito alle immancabili disdette dell’ultimo minuto.

