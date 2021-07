A Pordenone Pensa Gennaro Sangiuliano e Giordano Bruno Guerri

Date le avverse previsioni meteo la XIII edizione di Pordenone Pensa prosegue anche per mercoledì 14 luglio alle 20.45 all’Auditorium Concordia. La rassegna organizzata da Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Confindustria Alto Adriatico e numerosi sponsor e partner privati e pubblici, prevede il dibattito tra Gennaro Sangiuliano e Giordano Bruno Guerri.

“Potenze mondiali - Giochi di potere tra America, Cina e Russia” è il titolo della serata che vede come interpreti il direttore del Tg2 Sangiuliano e il presidente della fondazione Il Vittoriale e curatore della rassegna Guerri, che discorreranno sui rapporti e le dimostrazioni di forza messe in atto dalla Cina del “nuovo Mao” Xi Jinping, dalla Russia dello «Zar» Putin e dall’America di Joe Biden.

Sangiuliano ha iniziato come direttore del quotidiano Il Roma di Napoli. E’ stato vicedirettore di Libero ed ha collaborato con Il Foglio, l’Espresso e Il Sole 24 Ore. In Rai dal 2003, nel 2018 è stato nominato Direttore del Tg2. Il suo ultimo libro è “Reagan, il presidente che cambiò la politica americana”.

Guerri Ha diretto Storia illustrata, Chorus e L’Indipendente. E’stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell’istituto di alta cultura Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive. È presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. I suoi libri, tutti ancora ristampati, sono tradotti in molte lingue. Numerosi quelli su Gabriele D’Annunzio, ai quali si aggiungono pubblicazioni su Mussolini e Marinetti. Durante la serata saranno disponibili i libri degli ospiti per il firma-copie.

Per partecipare all’evento, ad ingresso gratuito, è necessario prenotarsi seguendo le istruzioni sul sito www.pnpensa.it (direttamente on line cliccando l’apposito link oppure recandosi o chiamando il negozio Musicatelli al nr. 0434/523039 o al 346/9465359 (tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

Giovedì 15 l’appuntamento è con i divulgatori scientifici Dario Bressanini e Beatrice Mautino, nella serata che ha per tema “Niente fake news in tavola, per favore”.