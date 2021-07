A Pordenone Pensa il confronto tra Peter Gomez e Francesco Borgonovo

Dopo Roberta Bruzzone a Roveredo e Marcello Veneziani a Polcenigo, si avvia la settimana di PordenonePensa in città. Da lunedì 12 a venerdì 16 alle 20:45 l’Arena Bertilla Fantin di Piazza XX Settembre (in caso di maltempo all’Auditorium Concordia per tutte le serate tranne il 16, per la quale si utilizzerà il Teatro Verdi) ospiterà confronti e dibattiti.

Lunedì 12 la rassegna – organizzata da Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Confindustria Alto Adriatico e numerosi sponsor e partner privati, propone il confronto tra Peter Gomez, co-fondatore de Il Fatto Quotidiano, e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Nella serata intitolata “Tra La Verità e Il Fatto Quotidiano”, moderata dal giornalista Alberto Parigi, si riflettono tutte le differenze tra le due testate: ovvero, due giornalisti, due Italie, due modi diversi, spesso opposti, di vedere le cose. Borgonovo e Gomez si confronteranno a tutto campo sull’attualità, dal Ddl Zan alla pandemia, dal ruolo della magistratura a quello dei media, dall’omofobia al razzismo vero o presunto.

Peter Gomez è anche direttore de ilfattoquotidiano.it. Nel 1986 è approdato al Giornale di Montanelli per poi passare a La Voce. Dal 1996 è all’Espresso, dove si è occupato di tutti i più importanti casi di corruzione politica, giudiziaria e molto di mafia. Collaboratore di Micromega, ha scritto una quindicina di saggi.

Francesco Borgonovo ha prestato servizio come caporedattore di Libero. È stato autore di programmi televisivi per la Rai e La7, e ha condotto il talk show Iceberg su Telelombardia. Ha scritto, tra gli altri, “Tagliagole. Jihad Corporation“, “L’Impero dell’Islam“ e, con Maurizio Belpietro e Giacomo Amadori, “I segreti di Renzi”.

Durante la serata saranno disponibili i libri degli ospiti per il firma-copia.

Martedì 13 l’appuntamento è con l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano e il giornalista di nera e autore Carmelo Abbate sul tema “Il libro nero della giustizia – indagini e sentenze imperfette”.