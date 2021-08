A Pordenone proseguono gli 'Incontri con la poesia e la letteratura'

Per il ciclo “Incontri con la poesia e la letteratura” a cura di Daniela Dose, martedì 24 alle ore 18.00 in Sala conferenze T. Degan a Pordenone, verrà presentato il libro di poesie "Di stanze e strali" di Paola Marchesan, edito da Samuele editore, nella collana Callisto. Saranno presenti l’autrice e l’editore, Alessandro Canzian. A moderare l’incontro sarà Francesca Piovesan.

L’esordio poetico di Paola Marchesan ci conduce attraverso ambienti raccolti di riflessione personale, di solitudini e di attese. Stanze che sono strofe di un versificare evolutivo attraverso il quale, assolto il tempo dei silenzi, si va a comporre un’elaborazione emotiva che giunge alla riscoperta di sé. Una poesia che struttura un percorso intrinseco ed emozionale per l’autrice che, attraverso la narrazione di un amore astratto, ci offre lampi epifanici di autenticità e di intima verità che diventano strumento di crescita interiore e l’inizio, seppur sofferto, di un percorso di autoconsapevolezza e di rivalutazione di una femminilità nascosta.