A Pordenonelegge 15 grandi dirette con i programmi cult Rai

La 20^ edizione di pordenonelegge raccontata dai programmi cult radio Rai del nostro tempo, da Fahrenheit a Radio Anch’io, da Zapping a Hollywood Party e Sciarada: un percorso di incontri che attraverserà quest’anno il festival da mercoledì 18 a domenica 22 settembre, nell’ambito di una speciale media partnership della Rai e in particolare delle sue testate e reti Radio1, Radio3, Rai Radio Kids, TGR e la sede Rai Friuli Venezia Giulia. Sarà il Convento di San Francesco il “quartier generale” delle dirette dei programmi dal festival, e a pordenonelegge faranno tappa alcune delle voci piu’ note e amate della radio del nostro tempo: da Giancarlo Loquenzi a Nicole Ramadori, da Marino Sinibaldi a Loredana Lipperini, Enrico Magrelli, Dario Zonta, Bruno Ruffolo, Anna Longo, Armando Traverso, Gioia Meloni. Ogni diretta, con molti protagonisti del festival, sarà aperta alla partecipazione del pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutti potranno quindi assistere alle interviste e alle conversazioni con gli autori ospiti a pordenonelegge 2019 (info e programma sul sito www.pordenononelegge.it), così come tutti potranno quotidianamente assistere, da casa o dal festival, alle tante dirette della redazione giornalistica TgR: con impegno quotidiano pordenonelegge sarà raccontato la nelle edizioni dei Tg e dei Giornali radio attraverso le corrispondenze dei giornalisti Giampaolo Mauro, Nada Cok e Natascia Gargano, che proporranno servizi e collegamenti in diretta. E ci saranno anche le redazioni dei Tg nazionali, La F e centinaia di giornalisti accreditati per la grande festa di pordenonelegge 2019.



Mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, dalle 11 alle 12 nel Convento di San Francesco, si parte con Rai Radio Kids e uno Speciale Big Bang Live che vedrà protagonista Armando Traverso e i suoi pupazzi in uno show speciale dal vivo con le musiche, i racconti, le barzellette della radio Rai per i più piccoli. Al centro, come sempre, l’interazione con i bambini che potranno intervenire nello spettacolo, raccontare le storie tratte dai loro libri preferiti e soprattutto aiutare Armando e i pupazzi a fare la radio… perché lo show sarà mandato in onda su Rai Radio Kids!



Sempre da mercoledì 18 settembre, e fino a venerdì 20, torna a pordenonelegge Hollywood Party in diretta, con Enrico Magrelli e Dario Zonta per esplorare tutti gli incroci fra cinema e letteratura, insieme a grandi protagonisti del festival. Appuntamento dalle 19 per vivere, ogni sera, cinquanta minuti insieme a registi, attori, scrittori e sceneggiatori ai microfoni di Hollywood Party per raccontare la loro dimensione fra cinema e letteratura.



Mercoledì prenderà il via anche lo Speciale pordenonelegge di Radio1 Rai a diffusione regionale, che seguirà il festival con molte dirette fino a sabato 21 settembre: appuntamento da mercoledì a venerdì alle 14 e nelle mattinate di venerdì (dalle 11.18) e sabato (dalle 11.30) con le dirette condotte da Gioia Meloni, capostruttura per i programmi in lingua italiana della sede Rai Fvg, e dei programmisti registi Daniela Picoi e Gigi Zannini. Il pubblico potrà partecipare, ascoltando dal vivo le interviste agli autori e vivendo così anche il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica.



Venerdì 20 settembre i riflettori si sposteranno su 3 programmi fra i più noti della radio italiana e di Rai Radio1: alle 7.35, innanzitutto, ecco Radio Anch’io live da pordenonelegge: la giornalista Nicole Ramadori ci proietterà a tu per tu con l’attualità del giorno, commentata da autori, saggisti, politologi ospiti del festival. Radio Anch'io entra nel festival per declinare le questioni calde della politica e dell’economia, della vita sociale e culturale nazionale. È’ uno dei format più amati e longevi della radio italiana, così come lo è Zapping che, sempre dal Convento di San Francesco, andrà in onda venerdì 20 settembre dalle 19.30, condotto da Giancarlo Loquenzi, come sempre puntato sull’attualità e il commento ai fatti del giorno. E da venerdì 20 a domenica 22 settembre, dalle 15 spazio al programma più amato dai lettori, Fahrenheit Rai Radio3: Marino Sinibaldi e Loredana Lipperini ci accompagneranno in tre pomeriggi fatto di storie e di incontri, dove trovano posto le parole degli scrittori e dei poeti, le scelte dei lettori, degli editori e dei gruppi di lettura. Il luogo dove si ritrovano gli amanti della letteratura, dalla tradizione dei classici alla narrativa contemporanea.



Sabato, infine, dalle 12.30 alle 13.30 ecco Sciarada, il rotocalco settimanale di spettacolo di Rai Radio1, condotto da Bruno Ruffolo e Anna Longo, per l’occasione in presa diretta da pordenonelegge.