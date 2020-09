A pordenonelegge è di scena l’arte

Anche in questa 21^ edizione un suggestivo percorso di pordenonelegge è dedicato all’arte, dalla pittura alla fotografia, dall’architettura al fumetto. Con tante anteprime e novità editoriali, primo fra tutti il nuovo libro dello storico dell’arte Flavio Caroli, “La grande corsa dell’arte europea”, in uscita per Mondadori: appuntamento venerdì 18 settembre alle 21 al Teatro Verdi per un affascinante excursus intorno al primato dell’arte, nel tempo e attraverso le nazioni, le tendenze, i nomi che hanno fatto grande l’Europa con il loro talento. Con Flavio Caroli converserà il poeta e scrittore Maurizio Cucchi, l’incontro è programmato anche in diretta sulla Pnlegge TV. E sabato 19 settembre, alle 18 nell’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento, Flavio Caroli presenterà il suo libro in un incontro arricchito dalle letture di Rossana Valier: sarà l’occasione per ripercorrere i capisaldi dell'arte europea. attraverso i secoli, fino ai contemporanei. Anteprima anche per un beniamino della Festa del Libro, il rocker e cartoonist Davide Toffolo: sarà lui a suggellare la 21^ edizione della Festa del Libro con gli Autori, domenica 20 settembre alle 21 al PalaPAFF!. con il nuovo libro edito Panini Comics, “Cinque Allegri ragazzi morti. Il ritorno”. Il fumetto cult di Davide Toffolo giunge all’ultimo atto: dopo una divisione forzata dei cinque, ora Gianni Boy è solo, in una Milano cupa e notturna: riuscirà a trovare gli altri e a riunire la band? Oppure è troppo tardi per ricucire gli strappi del passato?



Fra gli appuntamenti del percorso artistico spicca la lezione dello studioso Antonio Forcellino dedicata a un nume tutelare dell’arte italiana, Raffaello Sanzio, nel 2020 che celebra il cinquecentenario dalla scomparsa. L’evento è in programma nello Spazio San Giorgio sabato19 settembre, alle10. Partendo dal suo ultimo romanzo, ambientato durante il Rinascimento romano, Antonio Forcellino traccerà un ritratto a tinte vivide di Raffello Sanzio. Si rinnova anche nel 2020 un incontro storico di pordenonelegge, quello con il convegno “L’arte di scrivere d’arte” a cura del centro Iniziative Culturali di Pordenone. Sabato 19 settembre, alle 10.30 nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi riflettori su “Istruzioni per dipingere”, 14^ edizione di un appuntamento che mette a fuoco le interazioni, le contiguità e i costanti rimandi fra arte e letteratura, e questa volta punterà i riflettori su Nicola Gardini, autorevole figura di letterato – è docente di letteratura italiana e comparata all’Universita’ di Oxford, è stato Premio Viareggio Repaci nel 2012 – e al tempo stesso stimato pittore che fa uso della tecnica ad olio su tela e cartone. La conversazione sarà condotta dal critico d’arte Fulvio dell’Agnese.Venerdì 18 settembre nello Spazio San Giorgio, alle 21, nell’ambito di BookLook si parlerà di fotografia con Mario Cresci (in collegamento) e Achille Filipponi, In collaborazione con l'Associazione OBLIQUO e il CRAF. A quarant’anni dalla pubblicazione di Misurazioni, Mario Cresci dialogherà con il suo editore, Achille Filipponi di Yard Press, per presentare la nuova edizione del libro summa della sua produzione.Fra gli eventi in programma ancora, sabato 19 settembre nell’Auditorium Istituto Vendramini, alle 10.30, in collaborazione con Fondazione Ado Furlan l’incontro “Carlo Invernizzi. Impercettibili nientità”, con Massimo Donà, Caterina Furlan e Chiara Tavella. Carlo Invernizzi (Milano, 1932-2018) si è da sempre misurato in un corpo a corpo con l’impossibile, attraverso una poesia fatta di parole-cose destinate a diventare “impercettibili nientità”. Giovedì 17 settembre (PalaPAFF! ore 11.30) è in programma il dialogo promosso in collaborazione con Lions Clubs del Distretto 108 TA2 e Comune di Pordenone, dedicato a “Nicola Grassi, un pittore da scoprire (e prossimamente da vedere)”, con Caterina Furlan ed Enrico Lucchese, coordinati da Fulvio Dell'Agnese. Una conversazione collegata alla mostra Il secolo di Nicola Grassi. Pittura del Sei e Settecento veneziano, che sarà allestita a Pordenone alla Galleria Harry Bertoia, dal 23 gennaio al 4 aprile 2021. Sempre in collaborazione con PAFF! ci sono diversi eventi: venerdì 18 settembre alle 18.30 nell’Auditorium PAFF Parco Galvani l’incontro “Digital Divide - Quaderni Jazz”, con Franco Bergoglio e Marco Tonus. Presenta Flavio Massarutto, musiche di Paolo Jus: presentazione dei Quaderni Jazz di Circolo Controtempo; racconti brevi di scrittori di Jazz illustrati da affermati disegnatori. Sabato 19 settembre alle 11, sempre nell’Auditorium PAFF Parco Galvani riflettori su “Il Muro”, incontro con Mario Alberti introdotto da Giulio De Vita, collegato alla mostra omonima di Mario Alberti, visitabile presso il PAFF! Il futuro della Terra, raccontato in un futuro prossimo fra crisi climatica, crisi migratorie, guerre per accaparrarsi le risorse naturali. Sempre sabato, alle 21 al PalaPAFF! appuntamento con “Lockdown Chronicles – Testimonianze sul Coronavirus dalla quarantena di 100 fumettisti italiani”. Interverranno Mario Alberti, Emanuele Barison, Giulio De Vita, Paolo Gomets Francescutto, Ugo Furlan, Andrea Lorenzon (Cartoni Morti), Gianluca Maconi, Luca Salvagno. E domenica 20 settembre, alle 11 l’incontro “Insieme tra le nuvole…tte” con Lorenzo Pastrovicchio e Francesco Artibani, presenta Giulio De Vita. Due autori di punta del fumetto italiano, disegnatore e sceneggiatore, spesso in coppia su grandi storie Disney dialogano ripercorrendo la genesi delle loro migliori creazioni.Diversi anche i percorsi espositivi visitabili in occasione di pordenonelegge: al Museo Civico d’Arte di Pordenone, Palazzo Ricchieri fino al 27 settembre “Il segno emozionato. Raccolta di opere incisorie di Mario Alimede”. Al Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari” il percorso espositivo “Città del Friuli Venezia Giulia”, mostra fotografica a cura del Circolo "L'Obiettivo", fino a domenica 20 settembre. Alla Fondazione Ado Furlan la mostra “Carlo Invernizzi. Dove nasce il canto gli uccelli non volano”, a cura di Davide Mogetta e Chiara Tavella, fino al 24 ottobre. Alla Galleria Sagittaria del Centro Culturale Casa A. Zanussi la personale “Poldelmengo. Opera al nero”, fino al 20 settembre 2020. E al PAFF! molte proposte: “Il Mondo di Leonardo: codici interattivi, macchine, disegni” fino al 27 settembre; “Il Muro” di Mario Alberti fino al 3 ottobre; Mecha-Design a fumetti di Lorenzo Pastrovicchio fino al 3 ottobre; “Hendrix, Pasolini e altre storie” di Gianluca Maconi e “Lockdown Chronicles” fino al mese di ottobre.