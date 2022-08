A Pordenonelegge L’arte di scrivere d’arte

Fino a inizio Novecento nelle arti visive esistevano ancora delle certezze: se una tela stava appesa al muro era senza dubbio un quadro e le sculture erano forme tridimensionali plasmate per finire esposte su un piedistallo.

Poi arrivarono la Natura morta con sedia impagliata di Picasso, con la sua cornice di corda e il pezzo di tela cerata appiccicato fra le pennellate, e la Fontana orinatoio di Duchamp. Da quel momento, individuare l’opera d’arte nel materico scenario della realtà quotidiana è divenuto assai complesso: in tempi di Biennale pure l’estintore strappa sguardi indagatori, o il guardiasala su una seggiola, neanche si trattasse di una performance…

Con i libri, fate salve le geniali provocazioni sensoriali di Bruno Munari, i rischi sono sempre stati più contenuti. Ma qualcosa, anzi parecchio è cambiato, gli orizzonti si estendono e i confini si sfumano: “Quali forme può assumere un libro d’artista?” è il filo rosso della 16esima edizione del Convegno “L’arte di Scrivere d’arte”, il ‘format’ sui temi più attuali legati alla comunicazione dell’arte, a cura dello storico dell’arte Fulvio Dell’Agnese, in programma sabato 17 settembre, dalle 10.30 al centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone, come sempre per iniziativa del CICP - Centro Iniziative Culturali Pordenone nell’ambito di Pordenonelegge 2022.

Al centro dell’incontro, ancora una volta, le interazioni, le contiguità e i costanti rimandi fra arte e letteratura, anzi questa volta proprio fra arte e libro: introdotti da Maria Francesca Vassallo, Presidente del Centro Iniziative Culturali Pordenone, parteciperanno gli artisti Meri Gorni, sul tema “Una scrittura disegnata: esercizi del vedere” e Nicola Toffolini, al quale il CICP ha dedicato pochi mesi fa una mostra che riecheggerà nel tema di intervento: “La regimazione di acque e cuccioli di drago. Una guida d’artista del Friuli Venezia Giulia. Con l’artista interverrà anche la designer Ginevra Marchi, editrice Centro Di. Ingresso gratuito, gradita prenotazione compilando il form a questo link. L'incontro si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza Covid.

"I cosiddetti “libri d’artista” sono rimasti generalmente confinati nelle Gallerie, fuori dagli scaffali destinati a romanzi, poesie, saggi e fumetti", spiega il critico Fulvio Dell’Agnese. "Capita, però, che un libro, pur di aspetto tradizionale, scompagini oggi le aspettative del lettore al di là delle ormai assimilate contaminazioni di genere: può accadere che la guida a un territorio, accanto a testi apparentemente oggettivi e funzionali, si strutturi in poesie e disegni che avviano il lettore alla scoperta di un paesaggio innaturale ma bellissimo, in un percorso al tempo stesso concreto e metafisico, tracciato da ruscelli e laghi artificiali, dighe e canalette d’irrigazione, al termine del quale non si nutrono più perplessità riguardo al titolo - La regimazione di acque e cuccioli di drago - che pareva all’inizio incongruamente assimilare tratti geofisici e di incantata leggenda popolare. E accade pure che un altro libro ci prometta dalla copertina, dove una leggendaria Olivetti ha sul rullo un disegno al tratto che pare battuto alla tastiera, quanto realmente avviene al suo interno, ovvero una coesione fra testo e immagini che “è” la storia; perché “le parole sono così. Fanno apparire e scomparire le figure disegnate con la penna”, in quelli che si possono definire veri e propri Esercizi del vedere".

Nicola Toffolini e Meri Gorni sono gli autori dei volumi in questione, le cui pagine inevitabilmente si propongono quale punto di partenza per una più ampia considerazione dell’opera dei due artisti. In traslucido rapporto con i testi – i disegni di Nicola Toffolini ci invitano, in La regimazione di acque e cuccioli di drago, a percorrere il Friuli Venezia Giulia con uno sguardo altrettanto aperto alla dimensione metafisica della realtà; quella che nelle “Guide d’artista” pensate dall’editore CentroDi entra in gioco a scompaginare coraggiosamente gli schemi del tipo di pubblicazione. E Meri Gorni ci mostra che la grafia di un appunto, disegno, fotografia e testo letterario possono fondersi sulla pagina in qualcosa di sorprendentemente organico: una sorta di luogo della creazione che veniamo accompagnati ad esplorare in punta di piedi.

Hanno partecipato alle precedenti edizioni del convegno “L’arte di scrivere d’arte” Claudio Ambrosini, Giovanni Bianchi, Fabrizio Borin, Sandro Cappelletto, Massimo Carboni, Monica Centanni, Elio Ciol, Enrico Crispolti, Riccardo Falcinelli, Manuel Fanni Canelles, Federico Ferrari, Elisabetta Francescutti, Nicola Gardini, Francesca Ghedini, Marcello Ghilardi, Maria Pia Guermandi, Guido Guerzoni, Eleonora Marangoni, Melania Mazzucco, Tomaso Montanari, Giorgio Patrizi, Bruno Pedretti, Franco Piavoli, Marco Pierini, Davide Rondoni, Nicoletta Salomon, Fabio Scotto, Paola Somma, Claudio Spadoni, Ivan Theimer, Hans Tuzzi, Alessandro Zaccuri, Bruno Zanardi.

NICOLA TOFFOLINI (1975, Udine) è un artista, performer e designer che vive e lavora a Firenze e Coseano. Ha completato la sua formazione artistica in pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Crea sculture, installazioni e disegni. Ha ricevuto la prestigiosa borsa di studio dell'American Pollock-Krasner Grant Foundation (USA), istituita in onore dell'eredità artistica di Lee Krasner e Jackson Pollock. Insieme all'artista Eva Geatti, è fondatore della compagnia teatrale sperimentale interdisciplinare Cosmesi (2003) e dello studio di progettazione Cickine (2017) nel campo del design. Ha anche esposto in mostre collettive e fiere presso: Frankfurter Kunstverein, Francoforte; Expo Shanghai e Shanghai Urban Planning Exhibition Center, Shanghai; Palazzo Strozzi, Firenze; Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano; Artissima e Parco Arte Vivente, Fondazione 107, Torino; ArteFiera, Palazzo Re Enzo, Museo di Palazzo Poggi, Fondazione del Monte, Pinacoteca, Bologna; Drawing Room, Parigi; Drawing Lab, Madrid; Loft Project, San Pietroburgo; MACTE, Termoli; Fondazione Bevilacqua La Masa, Isola di Sant’Erasmo, Venezia; Orto Botanico, Palermo e Parma; Schusev Museum of Architecture, Mosca; Istituto Italiano di Cultura, Madrid e Lubiana.

MERI GORNI artista, vive e lavora a Paderno Dugnano (MI). Ha studiato Filosofia all'Università Statale di Milano. Scrive e disegna. Quando scrive parla di pittura e immagini. Nei suoi disegni, fotografie, video, ci sono sempre una parola, una frase, un concetto legato alla lettura e alla scrittura perché disegnare e scrivere per lei hanno la stessa radice. Da più di venti anni è impegnata a costruire un vocabolario visivo dove ad ogni parola fa corrispondere un video I suoi libri sono presenti nella Collezione Martano alla Watson Library, Metropolitan Museum N.Y. e nella Collezione Della Grazia al Mart di Rovereto. Ha esposto in gallerie e musei in Italia e all’estero.