A pordenonelegge la medaglia del Capo dello Stato

Importante riconoscimento per la 20esima edizione di pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori che dal 18 al 22 settembre si appresta a celebrare i suoi primi due decenni con cinque giorni di incontri, dialoghi, lezioni magistrali ed eventi scenici affidati a oltre 600 protagonisti, in una miriade di location del centro storico cittadino.

Proprio in queste ore negli uffici di Fondazione Pordenonelegge, a Palazzo Badini, è arrivata la testimonianza più attesa della vicinanza delle massime istituzioni al festival: la Medaglia del Presidente della Repubblica, inviata all’attenzione del Presidente della Fondazione Giovanni Pavan, che insieme al direttore Michela Zin e ai curatori del festival - Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet – l’ha accolta con piena soddisfazione.

"Siamo onorati e orgogliosi, e siamo anche emozionati per la Medaglia assegnata a pordenonelegge dalla massima carica dello stato italiano". ha dichiarato Pavan. "Da vent’anni pordenonelegge promuove il piacere della lettura e, con lo strumento dei libri, sostiene e favorisce la crescita delle comunità attraverso la veicolazione dei saperi. Ma al di là del festival Fondazione Pordenonelegge si rapporta ogni giorno al pubblico di ogni età, promuovendo iniziative dedicate a lettura e scrittura, traduzione e formazione, alla poesia, alla letteratura e all’attualità. Con un occhio speciale per la formazione e la scuola, per le generazioni che saranno chiamate a governare le nostre società. La medaglia del Presidente è dunque un incentivo a proseguire e potenziare il nostro impegno in questa direzione, a partire dall’imminente edizione di pordenonelegge, che si propone come una grande festa della cultura e del libro, aperta all’abbraccio della città e pronta ad accogliere, come sempre, spettatori di tutta Italia e non solo, che si apprestano a raggiungerci nella terza settimana di settembre".

"Troveranno un centro storico particolarmente festoso, quest’anno anche a misura di lettere e non solo di lettori, grazie alle maxi installazioni del nostro 'alfabeto', progetto creato con il Comune di Pordenone: la prefigurazione di un Parco letterario che solo a Pordenone poteva sorgere, e che sarà testimonianza anche per il futuro di un festival nato e cresciuto insieme alla sua città", conclude Pavan.

Il programma di pordenonelegge è consultabile sul sito www.pordenonelegge.it