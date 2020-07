A PordenonePensa i più famosi delitti italiani

Le ultime due serate di PordenonePensa 2020 sono dedicate al giallo e al noir. Mercoledì 22 luglio alle 20.30 a Pordenone, nell’arena di Piazza XX Settembre (all’auditorium Concordia in caso di maltempo), i colleghi di Quarto Grado Massimo Picozzi e Alessandra Viero raccontano i “Delitti all’italiana”. In scaletta è prevista la disamina di diversi casi d’attualità, oppure riaperti negli ultimi tempi, come quello dell’omicidio di Marco Vannini, riaperto in processo d’Appello Bis. Vannini fu ucciso nel 2015 a casa della sua fidanzata, sul litorale romano, reato per cui è stato condannato a 5 anni di reclusione per omicidio colposo Antonio Ciontoli, padre della fidanzata, e a tre anni i figli del “suocero” Martina e Federico nonchè la moglie Maria Pezzillo.

I due ospiti della serata passeranno quindi in rassegna il caso Bossetti, che dal carcere di Bollate continua a professarsi innocente e i cui legali hanno chiesto di riaprire il caso effettuando le analisi sui reperti. Poi ci sarà spazio per l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer romano coinvolto in un giro di droga e per la cui morte sono indagati 3 giovani ai quali facevano gola i 30.000 € nello zaino di Sacchi. Nuove dinamiche anche nel caso Stasi, la cui difesa è certa di aver trovato una serie di elementi inediti e mai analizzati prima d’ora in grado di scagionarlo una volta per tutte, dimostrando che non è stato lui a uccidere la compagna Chiara Poggi 13 anni fa. Riaperture anche nel caso Ragusa, per il quale si sono rintracciati 2 nuovi testimoni che avrebbero avvistato la donna in Liguria, prova che scagionerebbe il marito, Antonio Logli dall’accusa di omicidio.

Nel frattempo sono a disposizione gli ultimi posti per assistere alle serate pordenonesi della rassegna targata Circolo culturale Eureka: per assicurarsi un posto a sedere è necessario effettuare la prenotazione telefonando al nr. 375.5928824, gestito da C’Entro Anch’io.

A seguire, giovedì 23 luglio alle 21.00 in piazza Roma, a Roveredo in Piano, si chiude la XII edizione della rassegna: “Il fascino del male” è il titolo della serata il cui interprete sarà il criminologo Massimo Picozzi. Tutti eventi hanno ingresso gratuito.

Programma integrale su www.pordenonepensa.it