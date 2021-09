Nelle giornate dell'11, 12, 25 e 26 settembre 2021, si svolgerà a Resia il Piccolo Festival del libro per l'infanzia. L'evento, realizzato nell'ambito del progetto "Tradizione viva/Žïwa nawada. Canti e leggende della Val Resia", finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed organizzato dall'Associazione Culturale Museo della Gente della Val Resia in collaborazione con vari partner italiani, austriaci e sloveni.



Il programma prevede una fitta rete di appuntamenti, esposizioni librarie, escursioni e presentazioni di libri per l'infanzia.

Durante tutta la durata del festival si svolgerà, dalle 10 alle 16, al Museo della gente della Val Resia, l'esposizione di libri di favole della Val Resia, della Slavia Friulana, del Friuli, della Slovenia e dell'Austria.

Saranno presentate, tra l'altro, due fiabe della tradizione resiana: Ta hćï, ki jë tëla rožico/La ragazza che desiderava un fiore e, fresco di stampa, Te mali prïncip/Il piccolo principe.



Agli eventi si potrà accedere solo in il Green pass.



Per info e prenotazioni:

Tel. +39 0433 53428

muzej@rezija.com